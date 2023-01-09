公車一晃她屁股狂遭「頂撞」　回頭一看嚇到崩潰！結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台中46歲林姓男子去年4月14日搭乘公車時，趁著車上乘客眾多以及行駛間晃動的機會，偷偷用下半身撞擊前方女乘客A的臀部多次，結果害自己吃上官司，被台中地院法官依違反《性騷擾防治法》判處罰金2萬元，得易服勞役20日。

▲A女搭公車遭林男撞臀性騷擾。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關。）

判決書中提到，林男去年4月14日傍晚5時許在台中中友百貨附近與A女搭上同一班公車，當時車上乘客眾多，站立的位置有限，他竟利用站在A女後方的機會，隨著車子行進間的顛簸用下半身撞擊對方臀部多次。

A女發現異狀，回頭一看驚覺遇到色狼，嚇了一大跳，但她一直忍到返家之後才撥打113保護專線諮詢，經諮詢人員建議，前往台中第二警分局報案。

林男到案之後，對於上述犯行皆坦承不諱，因此被檢方依違反《性騷擾防治法》起訴。台中地院法官認為，臀部屬於身體隱私部位，林男與A女互不相識，他竟施以偷襲、短暫性之觸摸行為，造成A女身心受創，顯然未能尊重他人身體自主權，應予非難，考量到他沒有前科，犯後也已認罪，最終依法判處罰金2萬元，得易服勞役20日，全案仍可上訴。

台中警方曾公告提醒，性騷擾著重於被騷擾者不舒服的感受，而非行為人的性騷擾意圖，若民眾在公車上遭到性騷擾，務必保持冷靜，並記下事件發生的人、事、時、地、物，未來可以當成提出申訴或告訴的佐證，同時應立刻請司機把車開到附近的警局報案，警方會依警察偵辦刑案原則及警政署受理民眾報案單一窗口原則，將性騷擾申訴案件轉給發生地的警局辦理，千萬不要因為害怕而姑息養奸，儘可能以手機拍照、錄音以保全證據。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。