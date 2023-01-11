色翁淫手伸進襯衫領口！狂揉女行員胸部噁喊「好軟好白」　下場曝

▲新北一名簡姓老翁要女銀行員來家裡辦業務時，強行將手伸進她內衣裡摸胸。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名76歲簡姓老翁邀銀行女行員來家中，趁女行員為他辦理業務不備時，將手從襯衫領口伸進她內衣裡揉捏胸部，經女行員驚呼反抗仍不停止，還噁稱「好軟、皮膚好白」，直到看到她胸前的十字架項鍊才罷手。新北地院審理，認為老翁犯行屬實，依犯強制猥褻罪，處7月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，女銀行員小花(化名)於2021年4月22日中午前往簡姓老翁家中，為他辦理美金買賣事宜。想不到簡男見小花坐在他旁邊，正專心對他講解簽署文件，竟稱她「皮膚很白」、「看起來胸部很挺」，直接將手從襯衫領口伸進內衣裡揉捏胸部，小花因而扭動身體驚呼「簡先生請你不要這樣！」，但簡男仍不顧她側身閃避，執意摸個不停，直到看到小花帶著十字架項鍊才停止。小花不知所措，忍辱將業務辦理完畢才逃離現場，並到警局報案。

全案審理時，簡男辯稱「只有碰一下」、「說不可以我馬上就收回來了」。小花則表示，當時簡男抓著她胸部，還直呼「好軟、皮膚好白」，一直說很喜歡她才跟她捧場做業績、問她可不可以親一下，後來簡男看到她的項鍊，問她是不是基督徒，她說「是」後簡男才停止。

法官審理認為，簡男性騷擾小花屬實，審酌他76歲、經濟小康等情狀，依犯強制猥褻罪，處7月徒刑，全案還可上訴。