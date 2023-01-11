　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

色翁淫手伸進襯衫領口！狂揉女行員胸部噁喊「好軟好白」　下場曝

▲▼OL示意圖,上班族,工作,工作效率,妹子。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

▲新北一名簡姓老翁要女銀行員來家裡辦業務時，強行將手伸進她內衣裡摸胸。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名76歲簡姓老翁邀銀行女行員來家中，趁女行員為他辦理業務不備時，將手從襯衫領口伸進她內衣裡揉捏胸部，經女行員驚呼反抗仍不停止，還噁稱「好軟、皮膚好白」，直到看到她胸前的十字架項鍊才罷手。新北地院審理，認為老翁犯行屬實，依犯強制猥褻罪，處7月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，女銀行員小花(化名)於2021年4月22日中午前往簡姓老翁家中，為他辦理美金買賣事宜。想不到簡男見小花坐在他旁邊，正專心對他講解簽署文件，竟稱她「皮膚很白」、「看起來胸部很挺」，直接將手從襯衫領口伸進內衣裡揉捏胸部，小花因而扭動身體驚呼「簡先生請你不要這樣！」，但簡男仍不顧她側身閃避，執意摸個不停，直到看到小花帶著十字架項鍊才停止。小花不知所措，忍辱將業務辦理完畢才逃離現場，並到警局報案。

全案審理時，簡男辯稱「只有碰一下」、「說不可以我馬上就收回來了」。小花則表示，當時簡男抓著她胸部，還直呼「好軟、皮膚好白」，一直說很喜歡她才跟她捧場做業績、問她可不可以親一下，後來簡男看到她的項鍊，問她是不是基督徒，她說「是」後簡男才停止。

法官審理認為，簡男性騷擾小花屬實，審酌他76歲、經濟小康等情狀，依犯強制猥褻罪，處7月徒刑，全案還可上訴。

ET快訊
宋逸民怒揭小甜甜6大罪狀！　「最氣她做1事」才給懲罰
國安基金砸逾350億　暴買台積電7.8萬張
混血女大生驚醒見裸男　驗DNA更崩潰...好友先撿屍
快訊／蔡英文、蘇貞昌今早會晤　內容曝光
8歲女童腦癌轉移無法進食　阿嬤抱著淚崩！她虛弱安撫：不要哭
快訊／12:42規模4.8地震！　中南部有感
快訊／宋逸民握「3簡訊2錄音」：小甜甜同意就公開
快訊／宋逸民不忍了！還原「白家綺夫婦警局外堵小甜甜」真相
許瑋甯「脫到剩內衣」！　薄紗內褲13萬人看光
【即時民調 】北市公車站美化調查

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

投資虛擬貨幣！男匯200萬賺一筆好過年　警制止挨罵：妨礙我發財

女房客找房東修冷氣　控「被熊抱」要房東太太賠30萬

腦癌轉移已無法進食…阿嬤淚崩抱著　8歲女童虛弱安撫：請不要哭

快訊／台南鐵皮屋2F火警「焦煙狂竄」！　警消射水搶救中

男2年兩度無照酒駕「還拒繳12萬罰款」　桃園分署1招讓他秒繳清

混血正妹喝掛驚見身旁躺裸男　驗DNA更崩潰...好友先撿屍！

快訊／婦人倒臥竹圍漁港海濱沙灘　送醫搶救不治

麥當勞工讀生40分鐘搬1噸薯條喪命　法官認定職災...勞工局將開罰

715萬賓士才開15分鐘就出問題！4度維修沒解決　車商遭判返還車款

全世界第二！警政署導入VR虛擬實境訓練系統　提升警臨場反應

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

郭書瑤用「保險套」當手機防水袋！　郭子乾、許孟哲傻眼：會油油的捏XD

奎丁曝「1個月嘿咻次數」：像屍體　可談女女戀「嘴唇非常軟」

奴才扮恐龍與黑柴追逐戰　累歪坐地休息秒被逼上工

見愛犬獨自躺床爸狂碎唸！　「不用報備？」牠聽完繼續睡

投資虛擬貨幣！男匯200萬賺一筆好過年　警制止挨罵：妨礙我發財

女房客找房東修冷氣　控「被熊抱」要房東太太賠30萬

腦癌轉移已無法進食…阿嬤淚崩抱著　8歲女童虛弱安撫：請不要哭

快訊／台南鐵皮屋2F火警「焦煙狂竄」！　警消射水搶救中

男2年兩度無照酒駕「還拒繳12萬罰款」　桃園分署1招讓他秒繳清

混血正妹喝掛驚見身旁躺裸男　驗DNA更崩潰...好友先撿屍！

快訊／婦人倒臥竹圍漁港海濱沙灘　送醫搶救不治

麥當勞工讀生40分鐘搬1噸薯條喪命　法官認定職災...勞工局將開罰

715萬賓士才開15分鐘就出問題！4度維修沒解決　車商遭判返還車款

全世界第二！警政署導入VR虛擬實境訓練系統　提升警臨場反應

上海市長龔正：預計今年上海GDP增速5.5%

三方牽手「為愛發光」！歲末關懷獨居老人　送暖19年不中斷

投資虛擬貨幣！男匯200萬賺一筆好過年　警制止挨罵：妨礙我發財

健保個資外洩最新！一人年調閱11萬筆「數量異常」　涉及資料範圍曝

補習費也要漲了！　家長嘆「安親班每學期貴5000元」

結婚要房「是個技術活」　2大招學起來！網紅點名她：是最佳典範

女醫師中肯解析「流水席之亂」　網激賞：公道又精癖

公司加薪每人220元發信「非常對不起」　網一面倒比讚「良心企業」

「Suzuki全新入門休旅」現身！折合新台幣有望60萬有找　明年開賣

里長控訴蕭景田行賄卻遭黨中央忽視？　朱立倫：哪位里長沒聽過

社會熱門新聞

獨／剛跟李妍瑾分手...網紅圤智雨跟「她」交往了

高雄警逮槍毒通緝犯　驚見大批「XD千元假鈔」

嘖嘖洗碗機募資千萬　人妻領不到貨無法退款

即／新莊情侶燒炭雙亡！房東開門嚇壞

麥當勞工讀生搬薯條昏倒喪命　一審判賠472萬

男大生尋短租屋處掉價117萬元！房東求償敗訴

專查軍情調人員個資！健保署女科長恐面臨重刑

高雄吊車「保齡球式」追撞10車…2人送醫

豐原驚見「內褲海」　百件內褲、胸罩掛陽台

蕭景田「買票影片」曝光！　林杏兒文宣夾現金牛皮紙袋

快訊／台南龍崎182市道車禍　騎士失去心跳

5岔路口女騎士不禮讓遭踹車頭　中壢警回應了

健保署官員　13年外洩16萬筆個資

酷航機艙起火2人燙傷　台籍乘客還原驚險瞬間

更多熱門

相關新聞

調查局長官性騷女下屬　噁問「妳覺得舒服喔」

調查局長官性騷女下屬　噁問「妳覺得舒服喔」

曾在調查局航業調查處台中調查站擔任組長的錢姓男子，遭女下屬指控性騷擾。女調查員表示，謝男多次摸她手臂、大腿外側等處，還說「這樣被摸你覺得很舒服喔！」，之後她向上級反映謝男行為，謝男又開始造謠她和已婚男同事不倫，女調查員只好提出性騷擾申訴。經申調小組調查，認定性騷擾成立，謝男不服，循序上訴到最高行政法院仍被駁回。

轎車打滑剷護欄車頭撞爛　駕駛命大

轎車打滑剷護欄車頭撞爛　駕駛命大

照護費壓垮弱勢家庭　圓融行善團伸援20萬

照護費壓垮弱勢家庭　圓融行善團伸援20萬

三鶯線三峽站公告招商　規劃萬坪共構開發大樓

三鶯線三峽站公告招商　規劃萬坪共構開發大樓

過年送禮最佳選擇　新北「貢寮鮑」特色伴手禮盒

過年送禮最佳選擇　新北「貢寮鮑」特色伴手禮盒

關鍵字：

性騷擾新北銀行員

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰終於回台！「不定居大陸2原因曝光」

快訊／宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊！

流水席新娘不甘被騙婚　討150萬分手費對話曝

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

「輔大陳若儀」拒辦流水席　討150萬分手費

獨／剛跟李妍瑾分手...網紅圤智雨跟「她」交往了

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

許瑋甯難得「脫到剩內衣」！

「沒穿內衣逛菜市場」被起底是23萬靈學女神

最慘大陸首富被公安帶走！消失2年近況淪笑柄

英國媽來台看女兒：高雄根本天堂！　3原因大讚

《全明星4》殺青爆隊內戀！

校花女兒「8公分鞋底脫落」淡定逛百貨！　余皓然躲超遠

流水席新娘第9集！淚嘆感情受傷治不好

更多

最夯影音

更多
重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太
邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面