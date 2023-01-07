馬拉灣傳性騷！噁男「大海嘯」抓比基尼妹胸　法官測1動作他露餡

▲麗寶馬拉灣是遊客的消暑勝地之一。（圖／麗寶樂園渡假區提供）



記者黃資真／台中報導

台中劉姓男子與友人前往麗寶樂園馬拉灣玩「大海嘯」時，趁波浪沖擊的時後，連續猛抓2名女遊客的胸部、大腿，2人立刻通知救生員報警。劉男辯稱自己第一次玩，可能快跌倒時手往外揮才造成誤會。法官根據受害女子證稱，有清楚看到劉男伸手抓胸部，因此依2個性騷擾罪判處4月。

判決指出，2022年7月22日上午11時許，28歲的小美、小花（皆化名）指控，連續遭劉男摸胸、大腿，劉趁波浪襲來時，先碰了小美的右胸及右大腿，小美被摸後，竟發現劉男又伺機接近小花，提醒對方注意一點，劉男卻仍逮到機會摸到小花的左胸。

審理時劉男否認犯行，堅稱自己根本不知道有碰到她們的胸部，是大海嘯結束要離開時，她們跑來告知才曉得，且這是他第一次玩大海嘯，不知道浪那麼大，可能快跌倒時雙手有做往外擴保持平衡的動作，而造成誤會，「就算我真的有碰觸到她們，也沒有性騷擾的意圖」。

小美出面證稱，當時她閉著眼睛，突然明顯感覺到右胸從正面被用力抓，不是輕輕觸碰而已，眼睛張開後看到劉男在前方，當時他附近沒有人，不會誤認，所以後來才跟小花說小心一點，但劉男可能發現被認出，刻意繞了一圈到她們後方，等到波浪來時，下潛往前游抓了小花胸部，這次正好被小美看見，氣得一直追問是不是他做的，劉男才承認並道歉。

法官開庭時，要劉當庭示範在水中保持平衡的動作，而劉從蹲下、抱膝蓋，到最後站起來，雙手皆是往下垂的狀態，不可能讓小美、小花感覺到胸部從正面被抓？因此不採信劉男辯詞，依2個性騷擾罪各判3月，合併執行4月，得易科罰金。