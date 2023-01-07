他「確認過眼神」襲臀陌生女　瞎扯：對到眼就是同意我摸

記者黃翊婷／台北報導

呂姓男子去年11月9日下午4時許在某商店看見A女正在挑選筆記本，雙方恰巧對到眼，他便以為對方是在吸引自己、同意碰觸，於是伸手襲臀，結果害自己吃上性騷擾官司，日前被士林地院法官判處3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。

▲A女在商店內遭呂男襲臀。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本文當事人無關。）

判決書中指出，呂男在接受偵查時坦承有碰觸A女，但否認性騷擾，「我有跟她對到眼，我感覺她在吸引我，她可能不介意我碰她」，所才會伸手由下而上襲臀，但只有碰到臀部側邊，沒有摸到其他地方。

士林地院法官認為，呂男擁有大學畢業的學歷，是身心狀況正常的成年人，實在無法相信他會因為只是和陌生人湊巧對到眼，就認為對方同意被撫摸身體，況且A女指證甚詳，他也不否認有撫摸臀部的行為，因此難以認定他沒有性騷擾的意圖，上述說詞顯然是臨訟卸責之詞。

法官接著指出，呂男趁A女彎腰挑選筆記本時伸出鹹豬手，顯然欠缺尊重他人擁有身體自主權利的觀念，造成A女身心受創，犯後又飾詞狡辯否認犯行，至今仍未達成和解或取得諒解，難認犯後態度良好，最終依犯《性騷擾防治法》第25條第1項之罪，判處3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。