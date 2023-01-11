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搭飛機被丟包！50多名旅客還在等登機　印度廉航航班直接起飛

▲▼印度廉價航空「捷行航空」（Go First）。（圖／翻攝自臉書）

▲印度廉價航空「捷行航空」出包，把準備登機的乘客遺忘在接駁巴士上。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

印度廉價航空「捷行航空」（Go First）9日清晨一架客機起飛，但當時還有50多名乘客仍在停機坪接駁巴士上，且這些人的行李均已托運上機，手上也拿著登機證。印度航空監管機構已介入調查，要求航空公司提交報告，祭出暫時停飛處置。

綜合BBC、The Tribune等報導，這架編號G8-116航班9日清晨6時20分自卡納塔卡邦首府邦加羅爾（Bengaluru）的機場起飛，目的地為德里，乘客當時分別搭乘2輛接駁巴士進行登機。但卻沒想到，其中一輛巴士的乘客還沒上機，飛機就直接起飛。

已知被遺忘在接駁巴士上的旅客均持有登機證，且行李都已托運上機，這狀況讓許多乘客感到相當憤怒，並在推特發文痛斥航空公司的疏失。其中一名乘客庫馬（Sumit Kumar）稱，地勤人員當時正在確認飛機是否起飛，工作人員一開始還說，飛機會返航。

捷行航空已向乘客道歉，並針對這起事件展開調查，但未解釋導致這起疏失的原因。已知在受影響的旅客中，有53人被安排搭乘另間航空公司的航班，有2人接受退款。印度民航機構對捷行航空祭出暫時停飛處置，要求航空公司限期提交報告。

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