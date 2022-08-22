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搭飛機「千萬別穿涼鞋、拖鞋」　前空服員警告：超危險！

▲▼ 搭飛機,飛機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲前空服員警告，搭飛機千萬不要穿涼鞋或拖鞋。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

許多人坐飛機出國度假，或者搭乘長途航班時，都會穿著涼鞋或拖鞋，比較休閒、放鬆及舒適。但前空服員庫納（Tony Kuna）指出，旅客永遠都不該穿涼鞋或拖鞋登機，因為如果發生緊急狀況，裸露的雙腳可能成為大麻煩。

庫納在線上問答網站Quora解釋，「在緊急狀況下，各種殘骸碎片、地面上令人不舒服的狀況，都會擋住通往出口及飛機外面的路。如果你的雙腳沒有被適當包覆，很難抵達安全的地方。」這就是為什麼永遠不該赤腳，「想像一下，你要跑過佈滿火苗、碎玻璃及金屬碎片的走道，這會毀掉你裸露的腳丫。」

美國航空旅行作家內格羅妮（Christine Negroni）也同意這個觀點，她認為，最好穿運動鞋或其他材質更堅硬的鞋子搭飛機，「如果你要逃離飛機，地板可能非常燙或非常冰冷、被油覆蓋、著火，或者根本就在玉米田中央，你不會想要赤腳的。」

《太陽爆》報導，在緊急狀況下，赤腳不僅危險，也可能非常不衛生，空服員普萊瓦（Amanda Pleva）在網路論壇Flyer Talk分享，沒有什麼事比「乘客不穿鞋子」更令人不舒服了。她曾目睹，一名男乘客睡醒後，只穿襪子就去上廁所，回到座位時，在走道上留下一排濕漉漉的腳印。

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