甜美空姐「失控狂吼」要乘客閉嘴：我不是你僕人　誇張影片掀論戰

▲印度一家廉航公司空姐在飛機上發飆,怒罵乘客閉嘴。(圖/翻攝自推特/@imvivekgupta)

記者張寧倢/編譯

飛機上的空服員通常給人冷靜、有禮的形象,但當遇到「奧客」時也可能展現不同的一面。最近網路上瘋傳一段影片,一名深邃大眼的女空服員收起甜美笑容,怒氣沖沖地指責一名男性乘客提出的要求害其他機組人員哭了,對方請她閉嘴讓她一秒爆氣「你才閉嘴!我不是你的僕人!」網友對此各持正反意見,引發論戰。

And this happens in @IndiGo6E Istanbul- Delhi Flight.



(Video by Passenger in that flight.)



Indigo Statement..

"We are aware of the incident that took place on flight 6E 12 from Istanbul to Delhi on December 16, 2022.



1/2 pic.twitter.com/yqNht3Ijim