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搭機被蚊蟲叮7包癢爆！「航空1舉動」金卡會員怒喊爛：以後不搭

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆料公社）

▲老闆下飛機後，發現手臂多了數個被叮癢的痕跡 。（圖／翻攝自FB爆料公社）

記者施怡妏／綜合報導

搭乘長途飛機是件累人的事情，若再遇上身體不適，想必會更崩潰，一名秘書就表示，老闆日前搭機飛往洛杉磯，抵達洛杉磯時左手臂癢爆，居然有7處被蚊蟲叮咬的痕跡，氣得向航空公司反應，航空公司表示機艙都有定時清消，送小禮物表示歉意，但老闆仍不滿意，原PO也很傻眼，「很遺憾航空是這樣處理事情」。

該名秘書在臉書「爆料公社」發文，分享老闆搭機時遇到的狀況，出發前使用桃園機場貴賓室盥洗一切正常，但在抵達洛杉磯時，老闆的左手臂奇癢無比，手臂出現數個被蚊蟲叮咬的紅腫凸起塊，「很像跳蚤咬的痕跡」。

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對此，航空公司回應原PO，「我們機艙都有定期清消，所以不是我們的問題，至於這個蟲是不是其他旅客帶來的，我們也無法控制」，並準備一份禮物向顧客致歉。

▲飛機,機艙,搭機,緊急逃生門,緊急出口,托盤桌,安全須知卡,機艙窗戶,托盤桌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲航空公司表示，機艙都有定時做清消。（示意圖／記者彭懷玉攝）

不過原PO卻傻眼， 「蠻遺憾航空是這樣處理事情，我老闆也沒缺這份禮物」，身為秘書，他只想好好做事，不希望以後少一家航空公司可以做選擇，「老闆有潔癖，所以心理陰影面積很大」，當初還瘋狂推薦老闆這間航空很讚，結果被狠狠打臉，他也決定以後不再搭乘此航空，「一次少了兩個金卡會員」。

貼文一出，網友狂酸奧客，「這故事告訴我們，人只要拿了什麼什麼卡的，就會變得特別嬌弱，連被蟲咬都可以讓秘書上網爆料」、「航空公司表示，一次少兩個奧客也是省事」、「你怎麼確定是在飛機上被咬的」、「確實很好笑，機艙內如有跳蚤、這13小時絕對不只被叮這幾包好嗎」、「還好少了這2個金卡會員，不然以後會發生多奧的事？真替航空公司捏把冷汗」、「建議老闆自己買一架飛機吧」、「身為一個秘書，你先買個止癢膏吧」。

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