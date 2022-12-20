解封出國太嗨！搭飛機隨口一句「我有槍啊」　無聊大叔這下慘了

▲男子在機場安檢時宣稱有帶槍遭起訴。（示意圖非當事案件／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

飯可以亂吃，話不能亂說！一名弋姓男子（53歲）今年9月間到小港機場準備搭飛機出國，安檢人員查驗行李時，問他有沒有攜帶違禁物品，他竟回「我有槍啊！」嚇壞安檢人員，警方最後雖然沒在他的行李內發現槍枝，但仍依法移送。弋男辯稱只是一時口誤，但安檢人員指證歷歷，檢方在今（20）日偵結，依違反民用航空法將他起訴。

檢方指出，弋姓男子是在今年9月27日1時許，到高雄小港機場準備搭機出國，地勤安檢人員詢問他有無攜帶刀剪工具類或其他危險物品時，弋男竟脫口而出「我有槍啊！」、「有槍啊」。

安檢人員不敢大意，隨即通報航警局處理，警方雖然沒在弋男的行李中搜出槍枝或其他危險物品，但仍依法將弋男移送。

檢方偵查時，弋男改口辯稱「我是說我沒有帶槍」、「我是不小心講出來的」，但檢察官根據安檢人員的相關證詞，認為弋男犯罪事證明確，在今日偵結，依違反民用航空法將弋男提起公訴，根據該法105條的規定「未指定犯人向公務員、民用航空事業或活動團體之人員誣告犯危害飛航安全或設施，或散布危害飛航安全之不實訊息者，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。」