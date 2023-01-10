特兒媽咪、新住民…都入列！　桃園市議員張碩芳公民智庫團成立

▲桃園市議員張碩芳「公民智庫團」成立。（圖／楊禮琳提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市耀登炳南文教協會9日晚間舉辦會員大會暨感恩尾牙，甫當選桃園市議員的現任理事長張碩芳表示，身為一名早產兒媽咪，在陪伴早產兒就醫和早療的辛苦過程中，看見桃園的社福環衛有許多進步的需要；因此，她以「世代共榮、智慧城市、文化教育和多元平權」等四大議題，成立公民智庫團(議政顧問)，讓公民的聲音受到重視。

▲張碩芳感恩參選路上，父親、耀登科技董事長張玉斌(右)全力支持。（圖／楊禮琳提供）

張碩芳感謝各方支持者，讓她在去年競爭激烈的九合一大選，順利當選，她將不忘初心，不管是在社福環衛、民生經濟、文通建設，和文化教育都要好好為市民服務。她認為應更落實傾聽公民意見，並帶入議政，感受到民間社會扮演的智慧和能量日益成熟。

▲桃園市長張善政(左二)、前縣長吳志揚(右二)蒞臨。▼孫文學校總校長張亞中期勉張碩芳，以感恩之心為民服務。（圖／楊禮琳提供）

因此，她以「世代共榮、智慧城市、文化教育和多元平權」等四大重要議題，自發組織公民智庫團。因為早產兒媽咪的她，更知道相數少數族群的需求，堅持關懷弱勢、支持多元平權，哪怕有時「逆風而行」，還是會勇敢全力發聲。

▲議政顧問汪怡伶。▼議政顧問張有好。（圖／楊禮琳提供）

張碩芳的議政顧問平均年紀為45歲，成員有：余懷瑾、朱蕙蓉、謝佩欣、高玉瓊、楊慧青、汪怡伶、賴振民、簡志峰、黃卉君、吳少喬、賴靖惠、林詩涵、楊禮琳、張有好等熱心人士，分別來自醫療健康產業、文化教育領域、自媒體、新住民、特兒媽咪、同志家庭、青年創業家及退休銀髮族…等多元領域桃園公民和專家學者，她相信由下而上的智慧集結，一定讓桃園更好。

包括：桃園市長張善政、前縣長吳志揚、孫文學校總校長張亞中、社會局長陳寶民、青年局長候佳齡、國民黨桃園黃國園黨部主委蔡忠誠、蔣萬安競選辦公室副發言人田方倫、耀登科技董事長張玉斌等人士300多人與會。感恩尾牙也邀請了桃園市唐氏症家長協會、桃園傷殘協會帶來精彩的開場表演。