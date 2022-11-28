「前槍擊要犯」高票連任桃園市議員！曾被判無期　黑歷史震撼曝光

▲桃園市議員段樹文。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著選舉落幕，除了民進黨大敗抓戰犯，一些有前科背景的當選人，也成了民眾議論話題。其中，以無黨籍之姿、高票連任桃園市議員的段樹文，曾是台灣前十大槍擊要犯，涉及多起殺人、組織犯罪等案件，歷經兩次減刑假釋，他逐步淡出江湖，並返鄉投身公益與宗教事業。

段樹文在桃園第三選區（八德區），以1萬1436票第四高的成績，順利取得連任門票；然而，他過往的黑歷史也再度被搬上檯面，引起不小爭議。

時間拉回1983年間，年僅20歲的段樹文因賭場糾紛，夥同「神經劉」劉煥榮、「老鼠仔」游國麟等人，殺害大樹林幫老大楊柏峰而聲名大噪；隔年，他又與洪國華、劉煥榮、游國麟等人殺害郭江南，被核定為國內首批十大槍擊要犯進行緝捕。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

落網後，段樹文被判處無期徒刑，曾於1993年間獲減刑假釋出獄，怎料因涉及多起犯罪，在1996年「治平專案」全國掃黑之下，再度進到監獄，數年後又經減刑重獲自由。

2005年間，段樹文涉嫌在幕後，參與「惡龍」張錫銘槍擊犯罪集團而遭逮捕，並因藏匿罪犯被判刑6個月；時隔3年，他成立了「天道盟正義會」，自命為總會長，更在桃園、八德、中壢等地設立分會，不斷擴大黑幫勢力。

當時，檢方以16項犯罪事實，將段樹文等49名幫眾起訴，歷經10年審議，最終因罪證不足，於2019年間判無罪。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

段樹文出獄返鄉後，逐步淡出了江湖，不僅力挺胞兄陳松福當選八德市民代表會主席，也因地方仕紳邀請擔任霄裡玉元宮委員，接受宗教洗禮，同時從事捐助獎學金、捐棺助葬等公益活動。

2018年間，段樹文以無黨籍身份投入桃園市議員選舉，市長鄭文燦還親自站台支持，後來他以1萬0654票成了「落選頭」；沒想到劇情神轉，2020年6月，原當選的劉茂群因賄選案，遭判當選無效定讞，最終由他來遞補。

▲2020年他遞補上市議員，向母親下跪獻花。（圖／記者沈繼昌翻攝）

值得一提的是，段樹文在入獄期間，自學毛筆長達數10年，還曾直播書寫毛筆義賣及參與公益活動，使得地方人士慢慢對其改觀，而這回也高票連任桃園市議員。

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