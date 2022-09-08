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中棪承攬桃園航空城工程遭質疑　鄭文燦：承攬雙北比桃園多

▲桃園市長鄭文燦今（8）日針對議員指控中棪工程被工程會列入黑名單時指出，中棪工程顧問公司承攬許多重大工程，其中雙北市分局前二名，桃園居第三。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鄭文燦針對議員指控中棪工程被工程會列入黑名單時指出，中棪工程顧問公司承攬許多重大工程，其中雙北市分局前二名，桃園居第三。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員舒翠玲等人指控桃園航空城進度落後，且市府放任已遭工程會列入黑名單的中棪工程顧問公司標購包括桃園機場第三跑道等重大工程案，呼籲市府應盡快對公共工程進行總體檢；對此，市長鄭文燦今（8）日受訪時表示，議員提供的資訊是錯誤的，航空城區段徵收工程進度並沒有落後。

鄭文燦指出，桃園航空城區段徵收工程進度目前沒有落後，議員提供的資訊是錯的，過去是在國民黨執政時代，正反對立無解，甚至陷入炒地皮的陰影。我上任後以公開透明的方法，達成居民的共識，有96%的地主選擇配地，目前第一期優先徵收區，已經70%的居民完成搬遷，10個區段徵收工程、4個安置住宅基地都已經動工，工程並沒有落後。

鄭文燦說，議員對公共工程並沒有比較深入瞭解，他們指控的中棪工程顧問公司，是國內前十大的工程顧問公司，在中央部會、地方政府都承攬很多設計或監造工作。以2022年來說，中棪工程承攬第一名是新北市政府，第二名是台北市政府，桃園市是第三名。另外指出某些工程，其實是中央發包的，中央部會發包的也比桃園多，國防部與民航局有很多跑道、橋梁工程，都是由中棪工程顧問公司設計監造，對公共工程瞭解的人都知道，甲等查核超過七成以上的工程顧問公司，在各縣市與中央部會都有。

鄭文燦認為，桃園市政府會秉持著工程查核原則，做得有不好的一定立刻改善，不要把這家在雙北承包最多設計監造案公司，比桃園還要多，把他們污名化對大家都不好。

此外，中棪工程顧問公司曾被公共工程委員會列為拒絕往來廠商，鄭文燦強調，他們在上個階段涉及到採購法，這個（採購法）101的問題，後來是解除了才能再投標。以2022年來說，他們是合格的廠商，得標第一名的是新北市政府的標案最多，再來是台北市政府，桃園市政府則是第三。中央部會也高過桃園市政府。這家目前在公共工程界，基本上還是前十名的大工程顧問公司，在工程查核方面，平均都有七成到七成五以上的甲等率，這些都可以攤在陽光下，不要為了抹黑、為了批評，就全部否定過去也承攬過國民黨執政時期的大案子，大家可以去翻翻台北市與新北市，2022年有多少件委託給中棪工程顧問公司。

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