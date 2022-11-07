張亞中站台「挺善良」　呼籲桃園人支持張善政和張碩芳

▲張亞中站台「挺善良」支持桃園女兒張碩芳。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園區市議員候選人張碩芳6日於同安親子公園，舉行競選總部成立大會。孫文學校校長張亞中站台力挺表示，張碩芳如鄰家女兒般親切、熱心服務，因為育有一名早產兒，體會年輕媽咪的辛苦也學習到勇敢面對，而重視婦幼問題，呼籲大家支持有能力和善良的市長候選人張善政和張碩芳，分別當選市長和市議員為桃園人拚好日子。

▲張善政為張碩芳站台表示，當選市長要成立婦幼局。（圖／記者楊淑媛攝）

市長候選人張善政表示，張碩芳從小受到擔任民代多年的母親劉茂群影響，熱心服務，因此參選市議員選舉，希望能將所學及多年累積服務經驗，貢獻給地方。張善政也表示，國民黨看到婦幼政策非常重要，當選市長要成立婦幼局，落實婦幼照顧；立委萬美玲說，桃園區這次市議員選舉共有27名候選人，非常激烈，抽中27號選號的張碩芳是籤后，呼籲大家集中選票全力支持。

▲黃國園黨部主委蔡忠誠授包中。▼桃園區市議員候選人張碩芳競選總部成立大會。（圖／記者楊淑媛攝)



張碩芳表示，「世代協力、多元平權、幸福共融」 是一個進步城市的展現。人口平均年齡約40歲的桃園市是六都最年輕的城市，不論孩子、青年、中壯年、銀髮長輩都是重要我們珍貴的力量。讓每個世代和族群都找到自己安身立命的歸屬感。如進入市議會，將致力推動「一、青年敢追夢、二、女性敢作為、三、家庭敢生養、四、多元敢精彩」的幸福桃花源。