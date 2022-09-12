　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園青埔週邊過嶺地區人口激增　市議員爭取新設國小

▲桃園青埔週邊過嶺地區人口激增，市議員爭取新設過嶺國小

▲桃園青埔週邊過嶺地區人口激增，市議員彭俊豪爭取新設過嶺國小。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔週邊的過嶺地區，近年來因大樓林立，人口激增，市議員彭俊豪12日於市政總質詢中指出，過嶺地區的中平國小建校多年且校地狹小，建議教育局應盡早規劃，運用文小一用地，採先建後遷、新建大型學校或新設過嶺國小等方案，以滿足未來就學需求。

市長鄭文燦說明，中平國小位於過嶺重劃區，隨社區大樓興建完成，入學人口呈增加趨勢，然中平國小擴建範圍不足，無法容納更多學齡人口，市府也協助將學生分散至頭洲國小或鄰近學校。經市府計算，3年內學區學齡人口確有設校需求，而彭議員所提籍的文小一用地原規劃為中平棒球場，考量附近尚有頭洲棒球場，因此請教育局及早規劃使用文小一用地，辦理過嶺國小設校事宜。

另外，針對本土語言使用情形，彭議員也表示，目前僅有桃園區文山國小及東門國小設有台語沉浸式教學的課程，建議擴展台語沉浸式教學的量能，或仿效客華雙語學校的模式，為桃園創造多語並存的學習環境。

鄭文燦表示，據查當前青少年使用母語人數比例下降，市府認為國小階段沉浸式語言教學自小推動愈好，並持續辦理母語雙語課程，希冀讓母語發展為「活的語言」、「生活語言」。目前桃園推動台語沉浸式教學的學校僅有2間，也請教育局研議擴大閩南語沉浸式教學。

教育局長林明裕也說明，本土意識高漲，因應閩南語、客語、原住民族語及新住民語言多方需求，市府全面性推動本土文化教育，其中桃園開設4,049班閩語專班、1,526班客語專班、1,700班原住民語班；此外，市府先前曾推動國小在地化課程，各行政區均有安排學校參與在地景點、文化及產業，例如中壢仁海宮的建築構造及歷史典故列為本土文化教材，以充實本土文化教育。

►糖果色「兒童相機」功能超強大才1299元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
台中死亡車禍　27歲駕駛重傷身亡
網紅自摸私密片瘋傳！　落淚認「分手被爆出」
陳斐娟閃離東森！　暗諷「江湖哪有不挨刀」氣要公開幕後真相
獨／雲林縣長張麗善女兒今出閣　低調保密「僅席開一桌」
英王室婆媳宮鬥還有續集！卡蜜拉登后位先處理「她」
獨／高雄黃金店面空4年　他因陳其邁月砸34萬搶爆棚　神秘租客
電擊棒塞嘴「強灌神仙水」虐死小弟　奪命煞也賣假愛馬仕被抓包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃偉哲爭取經費拓寬文賢路、改建文賢橋　治理水患兼提升道路品質

2022建築園冶獎成績揭曉　南投3社區獲文化景觀類獎

桃園青埔週邊過嶺地區人口激增　市議員爭取新設國小

中秋首週人潮爆棚！吉安市集邀你作客　週週送體驗券再抽獎

衛星變異點監測頻率提升　黃偉哲呼籲土地勿違規使用以免受罰

桃園威天宮遭祝融　解州關帝廟舉行祈福重建法會

921將屆　南投縣賣場業者配合消防局設立「防災專區」

台東+206　衛生局提醒：兩次追加劑接種間隔縮短

桃園+2699　衛生局：連假後有症狀儘速快篩就醫

海巡無人機秋節出擊　查緝漁船違規放籠無所遁形

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

球棒砸店、招牌貼符咒！　加盟主自毀廖老大無奈笑

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

李易峰嫖娼「警方證實了」　遭拘留15天違法毀星路

女車主待轉區當停車格　騎士愣：不覺得怪嗎？

黃偉哲爭取經費拓寬文賢路、改建文賢橋　治理水患兼提升道路品質

2022建築園冶獎成績揭曉　南投3社區獲文化景觀類獎

桃園青埔週邊過嶺地區人口激增　市議員爭取新設國小

中秋首週人潮爆棚！吉安市集邀你作客　週週送體驗券再抽獎

衛星變異點監測頻率提升　黃偉哲呼籲土地勿違規使用以免受罰

桃園威天宮遭祝融　解州關帝廟舉行祈福重建法會

921將屆　南投縣賣場業者配合消防局設立「防災專區」

台東+206　衛生局提醒：兩次追加劑接種間隔縮短

桃園+2699　衛生局：連假後有症狀儘速快篩就醫

海巡無人機秋節出擊　查緝漁船違規放籠無所遁形

1小時內完售緊急追加！「名模教母」陳婉若新書開紅盤

台中貨櫃車事故險衝進廠房　小貨車「車頭扁掉」27歲駕駛慘死

文總首辦文化營隊「解密萬華」！免玩團康、免分組寫報告網喊讚

女王逝世「滿滿獻花」到哪去？　英國民眾1善舉獲激賞

國發基金創業天使投資202家企業　促進新創投資逾百億元

ROSÉ寵愛犬同戴Tiffany　宋慧喬抱狗寶貝兼曬蜜大腿

李至正牽「前妻」曬恩愛　被兒子衝撞下體喊另類職災

殯儀館當業績擋台！2白襯衫男「B1戰到一樓」　同業怒轟：難看

當選後要做3件事？　蔣萬安想了4秒：走訪清潔隊與商圈、建智慧電桿

慎入！飆車仔重摔被輾爆　身首異處斷兩截　警證實：騎士違法

陸上水樂園！汪見強力水柱超high 馬路邊爽衝浪...網友笑：收門票啦

地方熱門新聞

即／桃園市宣布：3個里「12日停課」

石門水庫逼近滿水位　低量洩洪並視雨量調整

三芝青銅大佛30米高　文化彌勒佛院今開幕揭光

台中商旅進軍谷關　新飯店動土

海巡無人機查緝漁船違規放籠

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

台東理髮店「佔位」爆衝突　警勸說握手言和

威天宮遭祝融　解州關帝廟辦祈福重建法會

疑爆乳女蛇頭害！女鄉長與警將「豬仔」救回

南消四大隊首創利用測力板量測評估肌力表現

打通安平交通網任督二脈

翠安儂展店為台東馬偕醫護服務

衛星變異點監測頻率提升

窗簾繩勒住童　彰消119「線上」救回

更多熱門

相關新聞

中棪承攬桃園航空城工程遭質疑　鄭文燦回應

中棪承攬桃園航空城工程遭質疑　鄭文燦回應

桃園市議員舒翠玲等人指控桃園航空城進度落後，且市府放任已遭工程會列入黑名單的中棪工程顧問公司標購包括桃園機場第三跑道等重大工程案，呼籲市府應盡快對公共工程進行總體檢；對此，市長鄭文燦今（8）日受訪時表示，議員提供的資訊是錯誤的，航空城區段徵收工程進度並沒有落後。

藍營議員建議鄭文燦　不要為「他」毀政途

藍營議員建議鄭文燦　不要為「他」毀政途

擺脫受虐陰影！中壢狗媽終於笑了

擺脫受虐陰影！中壢狗媽終於笑了

挺部桃和聖保祿醫護　桃園市議員號召捐贈

挺部桃和聖保祿醫護　桃園市議員號召捐贈

桃園議員曝　新社區未點交建商就神隱！

桃園議員曝　新社區未點交建商就神隱！

關鍵字：

桃園市議員彭俊豪過嶺國小

讀者迴響

熱門新聞

颱風天大豹溪烤肉！民眾急撤驚險影曝

即／桃園市宣布：3個里「12日停課」

統聯司機國道勇救31乘客　車停路肩沒了心跳

李易峰極樂裸照外洩！要玩3人行結果不舉

傳女王34億珠寶全送凱特　梅根什麼也沒有

林襄一看到孫生「罕見怒了」！分手2年真實反應曝

「LINE太胖」超佔記憶體！他教1招瘦身大法

「築間餐飲集團」策略長狂性騷女助理

李易峰嫖娼完事「讓妹子騎YouBike回家」

Nono爆料上節目遭扭斷手骨「當事人竟在場」

取代鐵網！他烤肉改用這1物

不爽「擋疫苗」遭圍剿　陳時中沒關麥曝真心：腦袋有問題

女王生前簽新法　力保夏綠蒂公主繼承權

砸27億元！23歲正妹「買下」上市公司

廖老大手搖飲「仙氣女店員」　千人停戰求地址

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面