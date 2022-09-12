桃園青埔週邊過嶺地區人口激增　市議員爭取新設國小

▲桃園青埔週邊過嶺地區人口激增，市議員彭俊豪爭取新設過嶺國小。（圖／擷取自市議會網站）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔週邊的過嶺地區，近年來因大樓林立，人口激增，市議員彭俊豪12日於市政總質詢中指出，過嶺地區的中平國小建校多年且校地狹小，建議教育局應盡早規劃，運用文小一用地，採先建後遷、新建大型學校或新設過嶺國小等方案，以滿足未來就學需求。

市長鄭文燦說明，中平國小位於過嶺重劃區，隨社區大樓興建完成，入學人口呈增加趨勢，然中平國小擴建範圍不足，無法容納更多學齡人口，市府也協助將學生分散至頭洲國小或鄰近學校。經市府計算，3年內學區學齡人口確有設校需求，而彭議員所提籍的文小一用地原規劃為中平棒球場，考量附近尚有頭洲棒球場，因此請教育局及早規劃使用文小一用地，辦理過嶺國小設校事宜。

另外，針對本土語言使用情形，彭議員也表示，目前僅有桃園區文山國小及東門國小設有台語沉浸式教學的課程，建議擴展台語沉浸式教學的量能，或仿效客華雙語學校的模式，為桃園創造多語並存的學習環境。

鄭文燦表示，據查當前青少年使用母語人數比例下降，市府認為國小階段沉浸式語言教學自小推動愈好，並持續辦理母語雙語課程，希冀讓母語發展為「活的語言」、「生活語言」。目前桃園推動台語沉浸式教學的學校僅有2間，也請教育局研議擴大閩南語沉浸式教學。

教育局長林明裕也說明，本土意識高漲，因應閩南語、客語、原住民族語及新住民語言多方需求，市府全面性推動本土文化教育，其中桃園開設4,049班閩語專班、1,526班客語專班、1,700班原住民語班；此外，市府先前曾推動國小在地化課程，各行政區均有安排學校參與在地景點、文化及產業，例如中壢仁海宮的建築構造及歷史典故列為本土文化教材，以充實本土文化教育。