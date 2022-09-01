桃園市議員參選登記　藍營老將新人家人力挺陪同秀「幸福牌」

▲市議員林政賢打扮成魔法森林學校校長，強調其提出的政見「老、中、青三代都照顧到！」（圖／林政賢服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市議員選舉受理登記、31日進入第3天，有49人完成參選登記。尋求連任的桃園區藍營市議員林政賢、目前也是桃園區小森林美語學校校長，今天與家人以哈利波特為主題，打扮成魔法森林學校校長，強調其陸續提出的政見，都實現了，讓「老、中、青三代都照顧到！」

林政賢表示：由家人陪同辦理參選登記，就是要向市民們說明，過去提出包括：幼有所養0-5歲每月補助3000元、壯有所用青年創業貸款，政府給你一筆錢，最高300萬，兩年免利息、老有所終65歲以上免健保費的政見，今天在三代同堂齊聚見證下，都實現了」林政賢更對現場支持群眾高喊：「老、中、青三代我們都照顧到了！」

林政賢表示，多年來，他秉持打造桃園成為族群有善城市的目標努力，成功爭取新住民事務科、閩南民俗事務科、推動南崁溪增設自行車步道、讓7公頃虎頭山成為北台灣最大的都會公園，更力倡增設國家級圖書總館、桃園大型美術館，如今通通成了現實。

放眼未來，打造桃園成為科技城市，護國神山；更努力的改善婦女權益，提倡35歲以上女性凍卵補助，也將針對毛小孩力推動毛孩權益，推動寵物登記戶籍、設置寵物殯儀館，更將致力於桃園交通三心六線大晉級、警消治安大晉級，讓桃園成為一個進擊的城市。

▲張碩芳由先生與兒子，以及宗親、孫文學校校長張亞中(左)陪同登記。（圖／張碩芳服務處提供）

另外，參選桃園區市議員的新人張碩芳則由先生與兒子，以及宗親、孫文學校校長張亞中陪同到選委會登記，於選委會中遇到參選八德區市議員的姊姊張碩芬，出現「芬芳合體」的溫馨畫面。

張碩芳感謝「孫文學校」張亞中校長的力挺，陪同辦理參選登記，更感謝先生的支持，以及寶貝兒子的陪伴，成為她努力前進的動力，同時強調，青年參政是時代趨勢，桃園是六都最年輕的城市，她將用年輕的創新與創意，關注、提倡公共議題，為桃園打拚，讓桃園越來越美好。

▲陳韋曄深以父母親為榮。（圖／陳韋曄服務處提供）

國民黨徵召、參選平鎮區市議員的新人陳韋曄，也由立委母親呂玉玲、議員父親陳萬得等人陪同登記。陳韋曄表示，這次平鎮區市議員選戰，參選者眾，是一場艱辛的選戰，對於外界批評他是「政二代」，陳韋曄說：「我不能選擇出身，我只能選擇比別人更努力」，但我以我的父母親為榮。

陳韋曄曾擔任國會和市議會秘書，除了地方服務，也瞭解政府體制運作，累積豐富的政治歷練與經驗，相信更能落實為民喉舌的市議員工作。