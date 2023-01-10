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面對台南近來爭議事件　黃偉哲親上火線說明

▲台南市長黃偉哲10日率秘書長等首長召開「行政透明記者會」，針對「前經發局長疑似涉貪」、「爐碴爭議」、「治安」和「光電設置」等社會關注事件，詳細說明相關立場和處置作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲10日率秘書長等首長召開「行政透明記者會」，針對「前經發局長疑似涉貪」、「爐碴爭議」、「治安」和「光電設置」等社會關注事件，詳細說明相關立場和處置作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲10日率秘書長等首長召開「行政透明記者會」，針對「前經發局長疑似涉貪」、「爐碴爭議」、「治安」和「光電設置」等社會關注事件，詳細說明相關立場和處置作為，黃偉哲表示，關於這陣子衍生的紛擾，外界傳言過多，市府有責任讓民眾知道真相。

▲台南市長黃偉哲10日率秘書長等首長召開「行政透明記者會」，針對「前經發局長疑似涉貪」、「爐碴爭議」、「治安」和「光電設置」等社會關注事件，詳細說明相關立場和處置作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲今與市府秘書長方進呈、副秘書長邱忠川、警察局長方仰寧、經發局長林榮川、政風處長高伯陽、環保局代理局長侯俊彥等首長出席記者會，先由黃偉哲開場說明秉公處理相關事件的原則與立場，接著再由相關首長透過手拿板詳細說明各事件處理作為，台南市政府希望透過積極公開透明的方式，向社會大眾釋疑。

黃偉哲首先表示，許多市民朋友和媒體十分關心近來發生在台南的事情，包括台南官箴、治安、環境、光電設置等議題，今日請各管轄局處長來做說明，強調市府不推責也不逃避，希望事情解釋清楚，也把改善的措施一併向各界說明。

在「前經發局長疑似涉貪」案，黃偉哲指出，本案是市府主動查辦案件，去年5月由政風處簽呈公文後同意啟動相關行政調查，去年6月主動把涉及不法的調查報告函送南檢參辦，市府主動函送並配合檢調，黃偉哲：「同仁疑似涉及不法，我不會護短，也不會掩蓋真相」，黃偉哲在政風處啟動行政調查初期便指示政風單位「查清楚，該怎麼辦，就怎麼辦」，給予充分調查空間。

政風處長高伯陽表示，關於前經發局長一案，從5月初調取資料到訪談同仁，市長對政風處都是充分授權，由於內容龐雜，於去年6/14調查完成後函送台南地檢署，所以本案從展開到函送都是主動進行，市政府沒有拖延也沒有包庇。未來將提升高風險業務的抽查稽核強度、廉政倫理適用範圍也擴大到機關內的技工、工友、司機、清潔員等。

▲台南市長黃偉哲10日率秘書長等首長召開「行政透明記者會」，針對「前經發局長疑似涉貪」、「爐碴爭議」、「治安」和「光電設置」等社會關注事件，詳細說明相關立場和處置作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲10日率秘書長等首長召開「行政透明記者會」，針對「前經發局長疑似涉貪」、「爐碴爭議」、「治安」和「光電設置」等社會關注事件，詳細說明相關立場和處置作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

邱忠川副秘書長就學甲爐碴案，表示賴清德前市長就已經廢止行為人的執照，黃偉哲市長任內更主動清除爐碴、主動移送檢調、主動公布辦理情形。目前農地已經主動清除完成，工業區掩埋的爐碴則將在4月底前陸續清除，其中有工廠營運的地號，則繼續監測環境。黃偉哲市長也強調，前市長時就已經受理陳情並要求業者清除，我們也將持續清理。

▲台南市長黃偉哲10日率秘書長等首長召開「行政透明記者會」，針對「前經發局長疑似涉貪」、「爐碴爭議」、「治安」和「光電設置」等社會關注事件，詳細說明相關立場和處置作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲10日率秘書長等首長召開「行政透明記者會」，針對「前經發局長疑似涉貪」、「爐碴爭議」、「治安」和「光電設置」等社會關注事件，詳細說明相關立場和處置作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲10日率秘書長等首長召開「行政透明記者會」，針對「前經發局長疑似涉貪」、「爐碴爭議」、「治安」和「光電設置」等社會關注事件，詳細說明相關立場和處置作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲10日率秘書長等首長召開「行政透明記者會」，針對「前經發局長疑似涉貪」、「爐碴爭議」、「治安」和「光電設置」等社會關注事件，詳細說明相關立場和處置作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲要求警察局務必全力追查重大治安事件，另外，持續掃蕩地方暴力集團和查緝黑槍都是治安工作重點，讓市民安心生活，重拾對治安的期待與信任。黃偉哲拿出相關數據顯示台南市近年的暴力犯罪案件、槍擊案發生件數均降低，掃黑件數、第一線攔阻詐騙金額增加，顯示出台南在改善治安工作的成效。

▲台南市長黃偉哲10日率秘書長等首長召開「行政透明記者會」，針對「前經發局長疑似涉貪」、「爐碴爭議」、「治安」和「光電設置」等社會關注事件，詳細說明相關立場和處置作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲10日率秘書長等首長召開「行政透明記者會」，針對「前經發局長疑似涉貪」、「爐碴爭議」、「治安」和「光電設置」等社會關注事件，詳細說明相關立場和處置作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

針對光電設置議題，經發局長林榮川表示，市府透過改革聯審機制，將進度資訊公開給廠商與市民、並提升審查效率，經發局收文以後7天之內排審，要是案件需要修正，就以3個月為限，期限一過就退件。每一個案件審查，秉持透明公開、嚴謹審慎。黃偉哲也強調，透過「聯審機制與資訊公開，可減少光電案的黑數，把上下其手的空間變成不可能。

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