獨／北市明星實驗中學入學爆爭議　家長控「從正取變落榜」

▲台北市知名的芳和實驗中學國中部抽籤入學爆發爭議。（圖／翻攝自Facebook／台北市芳和實驗中學）

記者楊惠琪／台北報導

台北市知名的芳和實驗中學抽籤入學爆發爭議！有家長向本站投訴，學校日前舉行112學年度國中部新生大學區抽籤作業，透過臉書直播畫面得知，孩子原本抽中正取，但後來學校竟以名單有誤為由，當場又重抽一次，最後孩子從正取變落榜，孩子沮喪說：「為什麼大人可以這樣，說不算就不算！」

王姓家長指出，孩子今年申請芳和實驗中學國中部，12月26日舉行新生入學資格公開抽籤，透過臉書直播得知孩子抽中正取，電腦螢幕上也清楚顯示所有正取與備取名單，但因學校重覆置入抽籤學生名單，導致正取名單有重覆上榜，學校當場逕行把第一次抽籤結果推翻，又進行第二次抽籤，也讓他的孩子從正取變落榜。

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王姓家長批評，明明是學校的行政作業疏失，事發後與學校聯繫，希望學校公開所有抽籤過程，確認所有程序是否符合公平、公開原則，但學校態度始終避重就輕，甚至對家長說，錄取名單以學校公告為準，「但學校抽完卻可以說不算就不算，跟關起門來抽籤沒有兩樣。」

另名參加入學抽籤的家長批評，芳和實驗中學一直是北市實驗教育最熱門的學校，也是實驗小學畢業生心中的第一志願，這次新生入學抽籤，210人要搶30個名額，競爭激烈可見一斑，但這所備受大家期待的實驗學校，不但抽籤作業草率，罔顧學生權益直接進行二次抽籤，原本正取變備取的孩子沮喪說：「為什麼大人可以這樣，說不算就不算！」

芳和實驗中學校長黃琬茹坦言，抽籤當天的確因為承辦人員的疏失，第一次抽籤時誤植人數，導致抽籤母數出錯，後來調整人數後再次抽籤，但強調當天在抽籤前，就有公開說明，只要抽籤過程有任何環節出錯，都會重新來過，正取與備取名單則以校方正式公告為準。

黃琬茹說，對於正式抽籤前的作業疏失，向所有家長致歉，也會檢討行政疏失，追究相關責任，希望家長諒解，若家長對抽籤過程有疑慮，當天全程都有錄影，歡迎到校調閱。

台北市教育局副局長陳素慧表示，已要求學校檢討行政責任，提交調查報告，若確有行政疏失，應依規定懲處。