　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2023台南市春安總體檢　強化歲末年終作業安全落實職安過好年

▲台南市長黃偉哲率隊於長榮鋼鐵新營廠進行春安總體檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲率隊於長榮鋼鐵新營廠進行春安總體檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆春節將至，過年前後各事業單位因工廠歲修、營造工程趕工，致臨時性及動態性作業增加，導致職災風險高，為守護工作者作業安全，台南市勞工局已配合勞動部職業安全衛生署政策，自2022年12月27日至2023年2月5日正式啟動為期6週的「春安加強檢查」，迄今已處分25件，裁處金額約新台幣110萬元。

▲台南市長黃偉哲率隊於長榮鋼鐵新營廠進行春安總體檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為協助事業單位建立自主管理，按步就班的執行作業標準，勞工局進一步針對所轄高職災風險廠場及事業單位、重大營造工程之行業進行春安總體檢，透過加強輔導、監督及宣導，督促勞雇雙方落實工安。

▲台南市長黃偉哲率隊於長榮鋼鐵新營廠進行春安總體檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

10日由市長黃偉哲率隊於長榮鋼鐵新營廠進行春安總體檢，同時長榮鋼鐵林耿立董事長亦於現場致贈「平安兔」予市長，宣示長榮鋼鐵在新的1年，將持續致力落實職場安全健康，同時也祝福南市職場零災害，成為「作業安全、勞工健康、職場平安」的幸福家園。

▲台南市長黃偉哲率隊於長榮鋼鐵新營廠進行春安總體檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，南市2023年起，將每年針對轄內鋼鐵業及營造業等高風險行業進行春安總體檢，今年共檢視100家事業單位，發現新營工業區之長榮鋼鐵股份有限公司新營廠，兼具兩個高風險行業，但自2020年度前發生2件重大職災後，由董事長帶領團隊積極改善作業環境，推動職業安全衛生政策，並持續推動「職業安全衛生管理系統」，提升安全衛生績效，有效降災，截至目前，是改善勞工環境最多的事業單位之一。

▲台南市長黃偉哲率隊於長榮鋼鐵新營廠進行春安總體檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，南市所轄十個工業區中，新營工業區在廠商協進會魏理事長及新營工業區服務中心協助之下，成為自2020年到2022年降災最多的工業區，連2年皆無重大職災死亡情形，且通報之職災件數亦逐年下降，由2020年11件降為2021年6件及2022年4件，2020年與2022年相較，下降約64％，因此，特別肯定長榮鋼鐵及新營工業區近二年的降災成效，同時感謝相關人員的付出。

▲台南市長黃偉哲率隊於長榮鋼鐵新營廠進行春安總體檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲進一步表示，保障勞權及工作者職場安全健康是首要施政重點，除配合職業安全衛生署對各類高風險行業別專案勞檢外，亦責成勞工局積極以「輔導、宣導、伙伴關係」等多元方式，擴大服務量能，同時強化與產、官、學各界合作，未來亦將研擬辦法，表揚像長榮鋼鐵股份有限公司安全優良的事業單位及工業區，感謝對台南市的支持與協助，打造本市成為「安全工作、安心上班，安穩生活」的職安城市。

▲台南市長黃偉哲率隊於長榮鋼鐵新營廠進行春安總體檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基表示，勞工局2022年針對轄內之十大工業區事業單位積極辦理各降災關鍵議題職安宣導會計36場次，並結合專家學者主動入場輔導25場次。此外，積極結合跨界資源，結合產業資源投入校園，將施工架贈予學校，將安全融入教育，並以創新體驗、模擬、觀摩等方式辦理多元工安體感訓練活動，強化校園青少年職安觀念及危害預防意識，希望從小扎根，讓人人都成為職安守護者。南市推動降災相關成果獲勞動部肯定並具成效，根據統計，南市勞保職災給付人次2021年1至10月為1767人，2022年同期降為1662人，下降約6％，獲「勞動檢查機構年度績效考評」甲等肯定，將持續努力，督促事業單位落實職安。

▲台南市長黃偉哲率隊於長榮鋼鐵新營廠進行春安總體檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基提醒，年關將近，機械、設備及器具等保養、清潔等相關作業增加，事業單位應適時評估廠內之危害風險、增加機械設備之安全防護措施，及勞工充足之安全衛生教育訓練，預防職災發生，此外，勞工亦應確實遵循安全作業標準，不要因求快、求便而疏忽自身安全，期盼勞資雙方共同努力，落實作業安全，平平安安、健健康康過好年。

ET快訊
快訊／日本也GG！　中國宣布停發旅客簽證
快訊／台塑四寶開獎　年終獎金出爐！
女警辦多人淫亂趴！　和8警官愛愛被解雇
被要求「開除黨籍」　王世堅：那就去辦！我絕不會抗辯
快訊／王世堅道歉了！　認引用錯誤數字
40分鐘搬1噸薯條　麥當勞工讀生昏倒喪命！一審判賠472萬
「好市多吉拿棒」好吃到哭　下秒慘曝災情！會員怒：我要發飆了
交流道旁逼女友下跪　警稱「烏龍爆料」大逆轉！BMW男下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節不孤單！花蓮長照服務不打烊　提供喘息服務小確幸

面對台南近來爭議事件　黃偉哲親上火線說明

太麻里鄉長扮財神送福！致贈年菜、新衣　陪伴孤老過新年

行動不便子扶不動跌倒媽　拄拐杖求助...枋寮暖警伸援手

台東縣「班班吃石斑」第二波來了　112所學校受惠...2萬學童喊讚

花蓮年貨大街1／14盛大開賣！推滿額好禮四重送　天天抽電視

「雲林布袋戲人間國寶」黃俊雄　榮獲第42屆行政院文化獎

2023台南市春安總體檢　強化歲末年終作業安全落實職安過好年

年銷170萬支！南監「手工蛋捲」夯全台　每包漲20元仍搶手

語音電話催繳水費是詐騙　台水屏東區管理處提醒勿上當

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

瞄準「台灣史上最有錢的一批人」　開箱中台灣最貴民宿

6歲來台德女嘆台灣教育　批學生好可憐、浪費時間

王鶴棣沒唱出《訣愛》：我不配！　合作Faye詹雯婷《我們的愛》燃炸

霸道貓咪強咬衣角拖行「遛奴才」　奶音氣噗噗喵叫！網笑：快出場

春節不孤單！花蓮長照服務不打烊　提供喘息服務小確幸

面對台南近來爭議事件　黃偉哲親上火線說明

太麻里鄉長扮財神送福！致贈年菜、新衣　陪伴孤老過新年

行動不便子扶不動跌倒媽　拄拐杖求助...枋寮暖警伸援手

台東縣「班班吃石斑」第二波來了　112所學校受惠...2萬學童喊讚

花蓮年貨大街1／14盛大開賣！推滿額好禮四重送　天天抽電視

「雲林布袋戲人間國寶」黃俊雄　榮獲第42屆行政院文化獎

2023台南市春安總體檢　強化歲末年終作業安全落實職安過好年

年銷170萬支！南監「手工蛋捲」夯全台　每包漲20元仍搶手

語音電話催繳水費是詐騙　台水屏東區管理處提醒勿上當

毒殺大20歲獸醫尪！美魔人妻被抓痛哭：唯一罪過是太愛你

2023年首次！中國派4艘海警船進入釣魚台海域　航行2小時才走

限時48天！「無所事事小海豹」游回高雄了　穿新年兔寶寶裝超Q

快訊／中國再出手！　暫停向「日本旅客」發放新簽證

8年級慘哭！正到買房年紀「就漲40%」　他無奈：還只剩蛋殼區

春節不孤單！花蓮長照服務不打烊　提供喘息服務小確幸

一錯再錯！花蓮男被搜出卡西酮　辯「車是借的不知有毒」

犒賞自己！住板橋5星飯店「送水氧機、複方精華」還含早餐　限50間

泫雅分手後更辣了！「黑裙只遮正面」轉身S曲線翹臀曝光狀態超好

《平均地權條例》三讀　花敬群：不影響正常交易

開箱「取精室」設備齊全　醫幽默：護士不會幫你

地方熱門新聞

彰化鬧區三寶臨停釀禍　2騎士慘撞成一團

中州科大欠薪有解　發3月薪＋1.5月年終

致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

寒士尾牙全台同步送禮到家　東市新科市長擔任送禮大使

台南市公布批酒駕累犯12人上榜

屏東發放105萬給弱勢家庭　上千戶受惠

公共工程採購案　謝國樑：啟動廉政平臺透明化

台水抽水站爆管大淹水和停水　張善政重視

南監「手工蛋捲」夯全台　每包漲20元仍搶手

語音電話催繳水費是詐騙　台水提醒勿上當

假送養真買賣　新北籲直接通報檢舉

強化歲末年終作業安全落實職安過好年

春節連假搭客運享優惠　東部再加碼

春節再增1景點　花蓮忠靈祠開放5天供緬懷踏青

更多熱門

相關新聞

走定了！方仰寧親曝「將調離職務」

走定了！方仰寧親曝「將調離職務」

內政部代理部長花敬群、警政署署長黃明昭日前證實高階警官將出現異動，外界猜測台南市警局局長方仰寧可能遭拔官。對此，方仰寧9日晚間證實，已被告知將調離職務，目前還不知道會調到何處，也不清楚會由誰接任，一切尊重長官的安排。

致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

台南市正副議長賄選案　邱莉莉：請儘快查明案情

台南市正副議長賄選案　邱莉莉：請儘快查明案情

台南轎車左轉撞到行人　民眾PO網檢舉

台南轎車左轉撞到行人　民眾PO網檢舉

2023年台南市春節期間交通疏導訊息

2023年台南市春節期間交通疏導訊息

關鍵字：

台南春安總體檢作業安全職安

讀者迴響

熱門新聞

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

小甜甜遭假閨蜜出賣！　與女教友對話曝光被捅刀

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

小A辣驚傳分手！5年男友：妳值得更好的

丟丟妹「臉全變了」！鐵粉看傻：別整成塑膠

當自己家！房客大改造　對比太驚人

董仔自爆「性需求量大」老公無法滿足：自己解決很棒

狂打7劑！他4張防疫險「到期壓線確診」卯死了

研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　泌尿醫提3點說話了！

小A辣認斷開5年男友：敵不過你的心魔

她想賣8.1萬鑽戒！聽銀樓老闆開價傻了

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

更多

最夯影音

更多
五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD
陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面