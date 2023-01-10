2023台南市春安總體檢　強化歲末年終作業安全落實職安過好年

▲台南市長黃偉哲率隊於長榮鋼鐵新營廠進行春安總體檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆春節將至，過年前後各事業單位因工廠歲修、營造工程趕工，致臨時性及動態性作業增加，導致職災風險高，為守護工作者作業安全，台南市勞工局已配合勞動部職業安全衛生署政策，自2022年12月27日至2023年2月5日正式啟動為期6週的「春安加強檢查」，迄今已處分25件，裁處金額約新台幣110萬元。

為協助事業單位建立自主管理，按步就班的執行作業標準，勞工局進一步針對所轄高職災風險廠場及事業單位、重大營造工程之行業進行春安總體檢，透過加強輔導、監督及宣導，督促勞雇雙方落實工安。

10日由市長黃偉哲率隊於長榮鋼鐵新營廠進行春安總體檢，同時長榮鋼鐵林耿立董事長亦於現場致贈「平安兔」予市長，宣示長榮鋼鐵在新的1年，將持續致力落實職場安全健康，同時也祝福南市職場零災害，成為「作業安全、勞工健康、職場平安」的幸福家園。

市長黃偉哲表示，南市2023年起，將每年針對轄內鋼鐵業及營造業等高風險行業進行春安總體檢，今年共檢視100家事業單位，發現新營工業區之長榮鋼鐵股份有限公司新營廠，兼具兩個高風險行業，但自2020年度前發生2件重大職災後，由董事長帶領團隊積極改善作業環境，推動職業安全衛生政策，並持續推動「職業安全衛生管理系統」，提升安全衛生績效，有效降災，截至目前，是改善勞工環境最多的事業單位之一。

此外，南市所轄十個工業區中，新營工業區在廠商協進會魏理事長及新營工業區服務中心協助之下，成為自2020年到2022年降災最多的工業區，連2年皆無重大職災死亡情形，且通報之職災件數亦逐年下降，由2020年11件降為2021年6件及2022年4件，2020年與2022年相較，下降約64％，因此，特別肯定長榮鋼鐵及新營工業區近二年的降災成效，同時感謝相關人員的付出。

市長黃偉哲進一步表示，保障勞權及工作者職場安全健康是首要施政重點，除配合職業安全衛生署對各類高風險行業別專案勞檢外，亦責成勞工局積極以「輔導、宣導、伙伴關係」等多元方式，擴大服務量能，同時強化與產、官、學各界合作，未來亦將研擬辦法，表揚像長榮鋼鐵股份有限公司安全優良的事業單位及工業區，感謝對台南市的支持與協助，打造本市成為「安全工作、安心上班，安穩生活」的職安城市。

勞工局局長王鑫基表示，勞工局2022年針對轄內之十大工業區事業單位積極辦理各降災關鍵議題職安宣導會計36場次，並結合專家學者主動入場輔導25場次。此外，積極結合跨界資源，結合產業資源投入校園，將施工架贈予學校，將安全融入教育，並以創新體驗、模擬、觀摩等方式辦理多元工安體感訓練活動，強化校園青少年職安觀念及危害預防意識，希望從小扎根，讓人人都成為職安守護者。南市推動降災相關成果獲勞動部肯定並具成效，根據統計，南市勞保職災給付人次2021年1至10月為1767人，2022年同期降為1662人，下降約6％，獲「勞動檢查機構年度績效考評」甲等肯定，將持續努力，督促事業單位落實職安。

勞工局長王鑫基提醒，年關將近，機械、設備及器具等保養、清潔等相關作業增加，事業單位應適時評估廠內之危害風險、增加機械設備之安全防護措施，及勞工充足之安全衛生教育訓練，預防職災發生，此外，勞工亦應確實遵循安全作業標準，不要因求快、求便而疏忽自身安全，期盼勞資雙方共同努力，落實作業安全，平平安安、健健康康過好年。