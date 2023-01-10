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春節四大好禮　溫暖竹市265獨居長輩幸福過年

▲新竹市長高虹安親手幫何爺爺圍上圍巾。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長高虹安親手幫何爺爺圍上圍巾。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

春節前夕，新竹市府啟動春節關懷送暖機制，今年「新竹市專屬春節福袋」，內有保暖圍巾、保溫瓶、春節禮盒及5菜1湯的澎湃年菜，四大春節賀禮祝賀長輩幸福過年！即日起由志工協助親送到265名獨居長輩手中，新竹市長高虹安也親自為73歲何文升爺爺送上好禮、披上圍巾，並一起貼春聯，讓何爺爺感動倍感溫馨！

高虹安表示，新竹市政府推動老人福利措施向來不遺餘力，時值歲末嚴冬，市府特別關懷獨老長輩，自去年12月即啟動低溫關懷機制，與11個獨老志工團體合作，加強慰問訪視265位獨居長輩，注意低溫保暖並減少戶外活動！同時在春節前夕，市府為長輩準備春節賀禮，由獨老志工團體親送到每一位長輩手中，祝賀長輩新春健康、萬事如意。

社會處說明，73歲何文升爺爺，中風行走不便，在生病或生活上需要幫忙時，市府與慈濟基金會陳冠諭師姐以及老五老基金會甘佳欣社工都會第一時間來協助照顧爺爺，提供生活上協助。

「謝謝市府、志工及社工們的照顧！」何文升爺爺感恩的說，早已把志工與社工當成自己的家人，有時候天氣寒冷或是下雨時，他們總是不畏風雨特地跑過來關心，總告訴他們用電話問候就好，不要冒雨跑過來，自己看了也會很心疼！

慈濟基金會師姐陳冠諭表示，能照顧何爺爺就是一個善緣，把爺爺當作自己的長輩，想到的時候送個奶粉麥片過去，看到爺爺幸福平安就是最快樂的事！

社會處代理處長李季縈表示，本市獨居老人目前列冊265人，感謝杜華神父社會福利基金會、新竹市陽光仁愛協會、慈濟基金會、新竹市愛德會、新竹市榮欣志工服務隊、新竹市東區金山社區發展協會、新竹市虎仔山長青會、新竹市北區港北社區發展協會、新竹市北區民富社區發展協會、新竹市北區磐石社區發展協會及財團法人福智文教基金會等11間民間單位，提供電話問安、關懷訪視等服務，關懷每一位獨居長輩的生活安全。

社會處指出，今年也結合社團法人新竹市社區婦女關懷協會、國際同濟會台灣總會竹苗區、新竹市觀光旅遊協會、新竹市傳統產業發展促進會、蕭志潔及陳慶齡議員等單位，號召企業與善心團體力量，為獨居長輩準備豐盛年菜，為長輩帶來更多溫暖與關懷。

社會處呼籲，獨居長輩在社會上最需要被關懷的弱勢族群，讓我們用溫暖關懷來照顧獨居長輩的身心。市民朋友若發現獨居長輩需要協助、緊急安置或物資上的需求，可撥打1999專線或通報社會處(03)5352657。

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