響應國際身心障礙者日　竹市表揚15位服務績優人員

▲服務績優獎表揚6位。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

響應12月3日國際身心障礙者日，新竹市政府今（2）日舉辦第3屆身心障礙跨專業服務績優人員表揚大會，共選拔出15位獲獎者，由新竹市代理市長陳章賢親自頒獎，他肯定獲獎績優人員，協助市府守護身心障礙者及其家庭，也感謝所有專業服務人員長期的付出與投入，「因為大家的愛，溫暖了這座幸福城市！」

「照顧身心障礙者，是一項不簡單的任務，要有非常強大的體力、耐心與細心。」陳章賢表示，每位得獎者背後都有著一段無私奉獻的故事，再次感謝各位長期付出和投入，使身心障礙者能夠得到專業照顧，也誠摯邀請更多專業者投入服務的行列，建置更多創新的服務方案，照顧更多有需要的市民，打造友善幸福城市。

陳章賢指出，本次獲頒終身成就獎的新竹市仁愛啟智中心洪美玲主任，服務身心障礙者長達35年，對待每位服務對象都像家人般用心，她曾帶過一名自閉症患者「阿迪」，每隔5分鐘就衝到流理台玩水，經觀察發現「阿迪」喜歡水的觸感，進而開創「再生紙製作工作坊」，工作每個流程都會接觸到水，滿足「阿迪」玩水的需求，讓他在工作上更有成就感，且豐富了他的生活。

另，獲頒資深敬業獎的陳寶華護理師，任職於新竹市啟能生活照顧中心，具專業護理知識，她曾照顧一位病患，在晚餐後吐出黑色不明物體，判斷可能是血塊，緊急將患者送醫開刀搶救，所幸手術順利，也經醫師告知，當下若無立即送醫，恐有生命危險。當晚家屬緊握著她的手頻道謝，感謝她救回家人性命。

仁愛啟智中心洪美玲主任分享，服務這段時間看見家長的辛苦，其實只要細心觀察身心障礙朋友，會發現他們很有潛能，並在與他們互動過程，感受到「愛」與「心」的交流，並在陪伴他們成長的同時，也從他們身上學習如何調整自己心態，成為自己願意持續投入服務領域的動力。

「彼此從陌生到熟悉，在與個案互動中，可以很明顯感受到他的回饋！」陳寶華也說，自己投入服務領域約18年，主要負責照顧身心障礙者身體健康與日常生活，在照顧上雖然困難，卻也很有成就感，當他們身體狀況異常時，可能不懂得表達，但只要細心觀察他們眼神與細微肢體動作，就能夠判斷其健康狀況、情緒及心靈需求，並提供他們所需的服務與照顧，「你的付出，他們都感受得到！」

社會處長李季縈表示，今年身心障礙跨專業服務績優人員表揚獎項分為「服務績優獎」、「資深敬業獎」、「防疫勇士獎」、「創新服務獎」及「終身成就獎」5大類，受獎者有教保員、職能治療師、護理師、職業重建個案管理員、行政人員、機構主任、社工等，因有各位長期付出與奉獻，使身心障礙者生活更便利自得，活出尊嚴、活出自信。

社會處表示，2022竹市國際身障者日活動以「多元參與、共融共好」為主題，明日將在婦女館好讀空間舉辦「CRPD達人講堂」，邀全台首位視障諮商心理師朱芯儀及全台首位白化症患者、愛恆啟能中心戴耀賽董事長分享實踐自我、成就夢想的生命故事；12月2日至9日在身障福利服務大樓辦理「身心障礙者藝術創作成果聯展，邀市民共襄盛舉。