竹市感恩晚會經典金曲陣容　還有吃貨市集登場

▲擄獲全臺少女心的「超人氣潮流男團」Ozone，將帶來演出。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「2022新竹市感恩晚會」將於本周六（17日）在市府前廣場盛大登場，邀請凃佩岑、葉佳修、許景淳、殷正洋、許富凱、曹雅雯、萬芳、廖柏雅、Ozone、八三夭等多達10組藝人輪番開唱，卡司數量創下史上最多。新竹市代理市長陳章賢表示，今年感恩晚會特別規劃「經典民歌」、「華語金曲」以及「偶像天團」等三大表演類型，盼藉由他們熱情溫暖的歌聲，帶給老中青市民難忘的幸福氛圍，邀請民眾千萬別錯過今年的經典金曲陣容！

陳章賢指出，市府每年歲末年終之際辦理感恩季系列活動，日前「心願卡」活動推出不到一個月已成功達標，666張心願卡全數認領完畢；而年終之際更是家人朋友團聚時刻，市府也特別辦理感恩晚會、吃貨市集，邀請市民共襄盛舉，在歲末年終之際透過溫暖歌聲、療癒食物和禮物，一起度過美好週末。

社會處表示，今年感恩晚會特別規劃「經典民歌」、「華語金曲」以及「偶像天團」等三大表演類型，一票難求的民歌高峰會演唱陣容，將在2022新竹市感恩季復刻呈現。其中，校園民歌代表歌手葉佳修將帶來「外婆的澎湖灣」以及各式民謠，而民歌界「三金歌王」殷正洋也將演唱「微風往事」、「木棉道」等經典佳作，邀請大家在本週六來市府前廣場共襄盛舉，來場難忘的「民歌同學會」。

社會處指出，華語金曲部分將由金曲歌王、歌后接力開唱，金曲歌后曹雅雯將演唱夯曲「若是明仔載」、歌王許富凱將帶來「疼你會入心」，而金曲歌后萬芳也將重現經典名曲「新不了情」，希望市民朋友可以一起大合唱，更賣關子預告將有難得的跨界合作舞台，不可錯過，經典金曲陣容只在這次新竹市感恩季！

社會處表示，新竹感恩季晚會將有豪華雙壓軸卡司，分別是今年人氣爆棚，擄獲全臺少女心的「超人氣潮流男團」Ozone，以及實力派「搖滾天團」八三夭，這將是兩團在跨年晚會前的最後一場大型演出，他們也熱情喊話粉絲一定要親臨現場，保證有堪比小巨蛋演唱會等級的豪華演出，歡迎市民朋友本周六來府前廣場，一同感受巨星們的超強熱力。

新竹市政府表示，感恩晚會下午將由「吃貨市集」為市民朋友暖身，將於17日下午14時至20時，在幸福廣場打造吃貨們的暖冬盛會！

市府指出，「吃貨市集Foodie Festival」共規劃三大主題，「就醬吃」包含24攤甜鹹兼具，熱呼呼的爆棚人氣美食、特色餐車、茶、酒、咖啡品牌；「就醬玩」將有6個有趣好玩的吃貨體驗遊戲；「就醬送」帶給吃貨朋友的伴手禮、食器、手作品牌。

其中，「時寓」是隱身台北50年老公寓的牛肉麵餐廳兼小酒館，將帶著冬季暖胃限定料理來到新竹，另還有「主觀廚房」、「尤牧」、「或者新州屋」、「津采酒業」等美食品牌，將帶來獨特料理；「玩印」秉持傳統手工製版及印刷，用體驗活動及教學推廣「絹印」這項懷舊的印刷技藝，本次將帶給民眾吃貨主題圖案的絹印體驗，更有「包•手作羊毛氈」、「吉寶貓工作室」等各式手作體驗攤位，邀請親子一同來享受愜意的周末時光。

此外，人氣插畫品牌「菌雄 ChunnonoStudio」將首度推出吃貨市集專屬似顏繪，為吃貨們和愛的食物留個難得紀念；現場更有「貼出你的吃貨態度」、「秤出你的幸福重量」等互動遊戲，完成指定任務就有機會獲得精美小禮物，歡迎市民朋友在歲末年終時刻一起來「吃貨市集」同樂！更多活動資訊，請見「或者新州屋」臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/SJHouse.Hsinchu

社會處補充，當天沒辦法來到現場的朋友也不用擔心，「2022新竹市感恩晚會」將同步於三立新聞網直播室、三立新聞網Facebook粉絲專頁、Vidol 、Vidol Youtube、新竹市新鮮事Facebook粉絲專頁等平台進行現場轉播，歡迎市民朋友在家透過網路，與我們一起分享聖誕活動現場的喜悅氛圍！