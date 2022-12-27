新竹市2023元旦升旗X早安市集　迎接新的一年

▲歡迎市民朋友一起共度2023年美好的第一天。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為迎接2023年的開始，新竹市政府1月1日上午7點30分，將於市府前廣場舉辦升旗典禮，當天國歌領唱安排Fantasia人聲樂團，跳脫以往制式化的升旗典禮，以新穎的人聲方式演唱讓本次活動帶給市民朋友耳目一新感受，另有晶晶兒童合唱團、社區照顧關懷據點VS MIKI 兒童街舞的暖場表演，JF太鼓及鄭如鈞、范書雅、Jerry Workhouse三組歌手的精彩獻唱，周邊也集結20攤多樣、豐富的早安市集，歡迎市民朋友一起共度2023年「新之方向 竹夢踏實」美好的第一天。

新竹市長高虹安表示，2023年將是嶄新一年，元旦象徵一年之始，感謝市民朋友在2022年的支持，2023年全新市府團隊將會帶領市民朋友齊心向前，為市政而努力，讓我們一起接受挑戰，加倍努力，全力推動新竹市政，讓新竹市成為國際科技都。

新竹市代理處長社會處李季縈表示，2023年的元旦升旗典禮，將由晶晶兒童合唱團及社區照顧關懷據點長輩VS MIKI 兒童街舞年齡相差63歲帶來跨齡表演揭開序幕，特別邀請「JF太鼓團」以笛子及4種鼓、鈸樂器互相配合演奏來呈現歡鬧的氛圍以感染人心，以振奮的演出帶領現場民眾一同迎接新的一年。市府廣場周邊設有20攤早餐市集、音樂賞欣及專屬飲食專區，還有小丑魔術菲力跟小朋友同歡樂，歡迎市民朋友在2023年的第一天，與親朋好友相揪來市府前廣場唱國歌、享用幸福美味早餐及音樂欣賞一起許下新年新希望度過美好溫馨的早晨。

社會處表示，今年的早安市集共 20攤，包含土鍋飯糰 火炎山、caca越南法國麵包專賣店、掌櫃食堂、眷村龎、一分耕耘烘焙工作室、興吐司、日好食事不脹氣雞蛋糕、藏點子手作烘焙、桔祥農莊、阿桂的家手作吐司、饅有食力、黃麻吉、南寮風蒸包刈包、ZeroOne行動咖啡、國王企鵝烤鴨潛艇堡、起司多CheeseDo、豪手藝、食嚥嗜、張師傳手作美食及健康長城素食超市等50種美味2023元旦限定早餐，數量有限，限定販售時間為元旦早上6點到10點，邀請市民朋友一早市府前廣場選購享用，並一起迎接新的一年。

元旦當天活動現場安排2個專屬用餐區，用餐環境也安排專人進行定時清潔消毒工作，以便可提供下一組民眾安心的用餐環境。



社會處再次表示，元旦當天市民朋友除了參加升旗典禮外，當場只要準備10張111年11月到12月的統一發票(含雲端發票)，即可兌換元旦限定平安符，數量共700份換完為止。另外只要出示身分證字號含有【2023】其中三個數字任排列組合即可兌換限量100份「面額百元早餐券」，不想排隊朋友也可以參加【兔年戳戳樂】提供大家玩樂拿好禮，有機會抽中限量紀念品、新年幸運籤，歡迎市民朋友大手牽小手元旦當天來市府前廣場，一起許下「新之方向 竹夢踏實」新願望。