　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新竹市2023元旦升旗X早安市集　迎接新的一年

▲歡迎市民朋友一起共度2023年美好的第一天。（圖／新竹市政府提供）

▲歡迎市民朋友一起共度2023年美好的第一天。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為迎接2023年的開始，新竹市政府1月1日上午7點30分，將於市府前廣場舉辦升旗典禮，當天國歌領唱安排Fantasia人聲樂團，跳脫以往制式化的升旗典禮，以新穎的人聲方式演唱讓本次活動帶給市民朋友耳目一新感受，另有晶晶兒童合唱團、社區照顧關懷據點VS MIKI 兒童街舞的暖場表演，JF太鼓及鄭如鈞、范書雅、Jerry Workhouse三組歌手的精彩獻唱，周邊也集結20攤多樣、豐富的早安市集，歡迎市民朋友一起共度2023年「新之方向 竹夢踏實」美好的第一天。

新竹市長高虹安表示，2023年將是嶄新一年，元旦象徵一年之始，感謝市民朋友在2022年的支持，2023年全新市府團隊將會帶領市民朋友齊心向前，為市政而努力，讓我們一起接受挑戰，加倍努力，全力推動新竹市政，讓新竹市成為國際科技都。

新竹市代理處長社會處李季縈表示，2023年的元旦升旗典禮，將由晶晶兒童合唱團及社區照顧關懷據點長輩VS MIKI 兒童街舞年齡相差63歲帶來跨齡表演揭開序幕，特別邀請「JF太鼓團」以笛子及4種鼓、鈸樂器互相配合演奏來呈現歡鬧的氛圍以感染人心，以振奮的演出帶領現場民眾一同迎接新的一年。市府廣場周邊設有20攤早餐市集、音樂賞欣及專屬飲食專區，還有小丑魔術菲力跟小朋友同歡樂，歡迎市民朋友在2023年的第一天，與親朋好友相揪來市府前廣場唱國歌、享用幸福美味早餐及音樂欣賞一起許下新年新希望度過美好溫馨的早晨。

社會處表示，今年的早安市集共 20攤，包含土鍋飯糰 火炎山、caca越南法國麵包專賣店、掌櫃食堂、眷村龎、一分耕耘烘焙工作室、興吐司、日好食事不脹氣雞蛋糕、藏點子手作烘焙、桔祥農莊、阿桂的家手作吐司、饅有食力、黃麻吉、南寮風蒸包刈包、ZeroOne行動咖啡、國王企鵝烤鴨潛艇堡、起司多CheeseDo、豪手藝、食嚥嗜、張師傳手作美食及健康長城素食超市等50種美味2023元旦限定早餐，數量有限，限定販售時間為元旦早上6點到10點，邀請市民朋友一早市府前廣場選購享用，並一起迎接新的一年。

元旦當天活動現場安排2個專屬用餐區，用餐環境也安排專人進行定時清潔消毒工作，以便可提供下一組民眾安心的用餐環境。

社會處再次表示，元旦當天市民朋友除了參加升旗典禮外，當場只要準備10張111年11月到12月的統一發票(含雲端發票)，即可兌換元旦限定平安符，數量共700份換完為止。另外只要出示身分證字號含有【2023】其中三個數字任排列組合即可兌換限量100份「面額百元早餐券」，不想排隊朋友也可以參加【兔年戳戳樂】提供大家玩樂拿好禮，有機會抽中限量紀念品、新年幸運籤，歡迎市民朋友大手牽小手元旦當天來市府前廣場，一起許下「新之方向 竹夢踏實」新願望。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
龍巖大賣835張台積電　進帳1.17億
快訊／國道8車連撞！白車遭「夾扁」　副駕女無呼吸心跳
蔡英文：你們今天問好多喔！　現場媒體大笑
快訊／超徵4500億「還稅於民」？　蔡英文親自回應了
快訊／義務役新制118年5萬人從軍　預算增約160億元
快訊／國4嚴重8車連環撞！　現場全線封閉
專家示警「高峰恐提早」！　單日可能5萬例
堅決反對延長兵役！　他怒喊：國民黨執政一定改回來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台灣川普建設公司捐贈救護車　回鄉貢獻造福鄉里

黃偉哲親自監誓　副市長及政務局處首長宣誓暨簽署廉政公約

新竹市2023元旦升旗X早安市集　迎接新的一年

提升國內石化業製程安全管理　職安署與台塑合辦執行成果觀摩　

執行約聘僱及臨時人員汰換　基隆市府：汰除比例行之有年

金賀呷！斗六茂谷柑節登場　元月7、8日年逛年貨、賞花燈

台南市議長選舉跑票　國民黨台南市黨部通過開除李文俊等3人黨籍

擊敗103隊！花蓮「蒔煦」參加新創競賽奪冠　獲獎金150萬

南消五大隊歸仁防災學習　紅瓦厝學童作伙來

南投國姓鄉驚傳犬隻誤踩山豬吊受傷　稽查人員帶回2捕獸鋏銷毀

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

彈唱情歌2個月女兒沒反應　爸改彈兒歌...她秒跟著跳！

新郎爸遊戲環節討救兵！　親家公出場解圍狂舞嗨爆

五月天阿信遺憾「沒抱到林志玲」　AKIRA送愛的抱抱…他：感覺很好～

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

台灣川普建設公司捐贈救護車　回鄉貢獻造福鄉里

黃偉哲親自監誓　副市長及政務局處首長宣誓暨簽署廉政公約

新竹市2023元旦升旗X早安市集　迎接新的一年

提升國內石化業製程安全管理　職安署與台塑合辦執行成果觀摩　

執行約聘僱及臨時人員汰換　基隆市府：汰除比例行之有年

金賀呷！斗六茂谷柑節登場　元月7、8日年逛年貨、賞花燈

台南市議長選舉跑票　國民黨台南市黨部通過開除李文俊等3人黨籍

擊敗103隊！花蓮「蒔煦」參加新創競賽奪冠　獲獎金150萬

南消五大隊歸仁防災學習　紅瓦厝學童作伙來

南投國姓鄉驚傳犬隻誤踩山豬吊受傷　稽查人員帶回2捕獸鋏銷毀

乖巧女友上班2周就劈腿　網見「偷吃對象」也認輸：薪水屌打

錯誤的政策拉選民陪葬！　藍委轟蔡英文：提高兵役待遇根本是話術

《單身即地獄2》成員IG公開！神顏值申瑟基、性感朴世正私下模樣曝光

台灣川普建設公司捐贈救護車　回鄉貢獻造福鄉里

塑膠襯墊及泡殼將納回收廢棄物！環保署：未做好可罰1200元↑

移工宿舍後山種大麻「低價賣同鄉」　8人販毒落網...2人是大學生

人夫劈黑絲女同事喊「下面會興奮」：想給妳溫度　妻見對話吉了

金管會推動「資安行動方案2.0」　9大重點一次看

全聯黃金年貨日、年終大掃除下殺！滿千折百、回饋最高16.3%

桃園輪椅翁溜出長照中心呆立街頭　警及時解危安撫送回

萌娃被媽逗狂噴笑聲超嗨森　換爸後秒淡定：ㄜ...你哪位？

地方熱門新聞

國民黨台南市黨部通過開除李文俊等3人黨籍

廖大乙：施法者走火入魔變本加厲

約聘僱及臨時人員汰換　基隆市府：汰除比例行之有年

南消多旋翼無人機應用改良再精進

潮州跨年晚會　民治溪跨越橋上+紅黃線禁停車

學弟扮人間月老　租屋意外獲真愛

許淑華扮「阿華師」　邀民眾圍爐過好年

屏東自小客載7學童被PO網　最重罰1萬8

新北4年計活化逾4000格停車位

確診女業務害慘16人　需賠307萬　　

華國飯店跨域能源產業　雲林5WM儲能廠正式啟用

台灣集中保管結算所捐贈600萬元

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

整頓台11線都蘭段違停亂象　警嚴格大執法

更多熱門

相關新聞

竹市感恩晚會經典金曲陣容登場

竹市感恩晚會經典金曲陣容登場

「2022新竹市感恩晚會」將於本周六（17日）在市府前廣場盛大登場，邀請凃佩岑、葉佳修、許景淳、殷正洋、許富凱、曹雅雯、萬芳、廖柏雅、Ozone、八三夭等多達10組藝人輪番開唱，卡司數量創下史上最多。新竹市代理市長陳章賢表示，今年感恩晚會特別規劃「經典民歌」、「華語金曲」以及「偶像天團」等三大表演類型，盼藉由他們熱情溫暖的歌聲，帶給老中青市民難忘的幸福氛圍，邀請民眾千萬別錯過今年的經典金曲陣容！

新竹市「圓夢行動」　完成666個弱勢童心願

新竹市「圓夢行動」　完成666個弱勢童心願

竹市2022感恩季陣容曝：八三夭樂團、Ozone

竹市2022感恩季陣容曝：八三夭樂團、Ozone

竹市表揚15位服務績優人員

竹市表揚15位服務績優人員

新竹市志工服務全國第一

新竹市志工服務全國第一

關鍵字：

新竹市社會處

讀者迴響

熱門新聞

阿Ben正式開戰宋逸民！

宋逸民教會1周收1次錢「驚人上繳金額曝光」！

中天主播淚揭宋逸民教會捐款內幕

公園直接「火車便當」她超配合！

跟小甜甜同天受洗！依依吐實太錯愕

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

宋逸民教會深夜發文！藝人挺：沒被逼

iPhone 15「5款機型」　小螢幕回歸全系列售價曝

符合這資格　直接領3000元

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

宋逸民妻爆勸小薰：鄭人碩不信主不嫁

宋逸民開會吵翻！小S調侃：爾虞我詐

陸遊客解封後最想去「這3國」！機票搜索量飆7倍

更多

最夯影音

更多
Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！
宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面