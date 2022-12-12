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新竹市感恩季「圓夢行動」　完成666個弱勢童心願

▲陳章賢代理市長親訪自立維生少女小柔。（圖／新竹市政府提供）

▲陳章賢代理市長親訪自立維生少女小柔。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市111年心願卡活動已邁入第8年，累計幫助超過3,000名孩子圓夢！新竹市政府今（12）日表示，感謝市民朋友及企業熱心響應，111年心願卡活動推出不到一個月已成功達標，666張心願卡全數認領完畢。新竹市代理市長陳章賢表示，市府每年歲末年終之際辦理感恩季系列活動，不僅協助弱勢孩子圓夢，也趁年末親友團聚時刻辦理感恩晚會，邀請市民朋友17日一起到市府廣場團聚。

陳章賢表示，「心願卡」活動自前市長林智堅、前副市長沈慧虹任內推動，感謝每年共襄盛舉的市民朋友及企業，在各界善心支持下，讓弱勢家庭加倍感受暖心氛圍。日前他也與社工訪視一位自立維生的青少年，在歲末時分將圓夢禮物送到孩子手中。

社會處指出，來自單親家庭的小柔是位17歲高中生，父親過世，媽媽因身體狀況不佳安置於機構；她白天在學校上課，更利用課餘時間在超商半工半讀，但也因此常常感到疲累、精神不好，便養成喝咖啡的習慣，不過，小柔說，超商咖啡也不便宜，且自己也要背負相當大的經濟壓力，因此在心願卡上寫道「想要一台簡易、便宜的咖啡機」。

陳章賢在得知小柔的身世與處境後，與社工相約訪視小柔，過程中得知，其實，小柔更大的夢想是擁有一間自己的咖啡廳！而她也非常喜歡設計創作，更盼將來能在自己開的咖啡廳擺放作品。因此，團隊特地準備一台簡易咖啡機及保溫杯，為小柔送上溫暖祝福，讓小柔每天都能喝到自己最愛的咖啡，更有精神面對每一天的挑戰。

陳章賢代理市長說，小柔雖然年紀輕輕，但思想卻非常成熟，是個相當獨立堅強的孩子；雖然一台咖啡機對一般家庭來說不算什麼，但卻是這孩子引頸期盼的心願，希望她將來能夠好好學習，勇敢地朝自己的夢想前進。

「每當我最無助的時候社工總是會陪著我，給我方向與建議。」小柔說，因為家庭狀況必須要半工半讀，「一開始真的很不習慣」，但自己的個性又會想要做到兩全其美，所以生活之中常常會有種無力感，每當這時候就很感謝社工的陪伴和鼓勵。她說，很感謝市府的社工們在她人生中低潮的時刻，像哥哥姊姊一樣陪伴她聊天、為她指引人生的方向。

此外，小柔也特別貼心準備了桂圓紅棗茶給市長及社工。她說，得知今天要見市長時心情既期待又緊張，但見到市長後直呼「沒想到市長這麼親切又可愛」，也讓她感受滿滿人情溫暖。

社會處李季縈處長表示，今年感恩季心願卡圓夢活動持續攜手各家知名企業，包括樂華科技股份有限公司、蔚華科技股份有限公司，及遠東SOGO百貨新竹店、遠東巨城購物中心、新竹大遠百、台灣迪卡儂、藍印子親子館、大魯閣湳雅廣場、愛買新竹店、大潤發湳雅店、愛兒悅親子生活館、晶品城購物廣場，以及首次加入本活動的瑞鼎科技公司，共有3家科技公司及10家百貨商家，一起在歲末感恩的時刻，讓666位孩子能圓一個小小的夢，將這份愛傳遞下去。

社會處指出，溫馨的耶誕佳節，承載著無盡祝福，而擁有耶誕禮物，是每位孩子的夢想，但許多弱勢家庭孩子沒有禮物，心願卡活動透過本市學校老師及社工事前的心願調查，協助孩子們小心翼翼地寫下心中的願望，讓市民朋友及企業能一起幫孩子們圓夢。此外，社會處也特別準備小卡片，歡迎市民朋友給予孩子們鼓勵及祝福，讓幸福城市的愛及溫暖傳遞至各個角落。

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