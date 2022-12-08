竹市2022感恩季超強陣容　八三夭樂團、Ozone不容錯過

▲期待以久的2022新竹市感恩季啟動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

期待以久的2022新竹市感恩季啟動！除了延續往年「心願卡」圓夢活動外，新竹市政府今（8）日宣布，感恩晚會將於12月17日登場，邀請搖滾天團八三夭、超人氣偶像天團Ozone以及金曲天王許富凱等藝人，點亮歲末年終的幸福氛圍，一連串活動陪伴市民朋友度過溫暖幸福的感恩季！

新竹市代理市長陳章賢表示， 12月是充滿感恩的月份，市府團隊自前市長林智堅、副市長沈慧虹任內推動感恩季系列活動，其中「心願卡」圓夢計畫，由弱勢孩童寫下心願，結合民眾或企業認領禮物，8年來累計幫助超過3000名孩童圓夢，讓弱勢兒童感受社會的溫暖，也讓這座城市充滿愛。

社會處處長李季縈表示，17日下午將有「吃貨市集」為晚會暖身，在幸福廣場打造暖心選物店，邀集30家備受矚目的美食、手作好物，內容多元，有文創品、有手作、有吃喝，歡迎市民朋友一起來感受幸福氛圍，更可以挑選禮物犒賞自己今年的辛勞、或是挑選一份心意滿滿的禮物，在歲末年終送給想要感謝的親朋好友。

社會處表示，「感恩晚會」結合祈福儀式，邀請主教及牧師一同為市民、為新竹市送上祝福。晚會將由新竹在地的磐石中學混聲合唱團、新竹市私立德蘭幼兒園帶來表演，今年邀請巨星陣容，有搖滾天團「八三夭」、超人氣潮流男團Ozone、新竹創作才子廖柏雅、金曲天王許富凱、金曲天后曹雅雯、萬芳、凃佩岑、葉佳修、許景淳、殷正洋等10組藝人輪番開唱，集結流行偶像、金曲及民歌等多元風格，將溫暖幸福的歌聲獻給新竹市民。

社會處指出，每年的弱勢家庭兒童心願卡圓夢計畫，都受到市民朋友熱烈回響，今年近700位孩子們的心願都已經完成認購，特別感謝13家善心企業，完成弱勢孩童的願望，點亮孩子未來。

此外，社會處今年更攜手財團法人TVBS信望愛永續基金會、社團法人基督教文化交流協會，結合新竹市基督教眾教會、天主教堂及召會聚會所等14個單位，在本月發起「攜手愛無限活動」，在寒冷冬月送暖，提供弱勢民眾千元禮券，共計1,193戶受惠。

城市行銷處表示，響應12月份感恩暖心氛圍，市府於護城河(南門醫院至228公園)沿岸打造節慶燈飾光環境，配合著環境以冰藍、暖白色燈飾點綴，打造護城河成為幸福光廊，歡迎民眾前來，感受溫馨浪漫氛圍。

「護城河這幾年來真的改變很多！」在地新竹人謝先生表示，護城河經過改造後變得乾淨又明亮，且每逢節日，河邊步道總是有各種創意應景燈飾，晚上用餐後和女朋友來附近走走，在寒冷的冬夜漫步護城河，感情更加升溫。

社會處補充，感恩晚會將同步於三立新聞網直播室、三立新聞網Facebook粉絲專頁、Vidol 、Vidol Youtube、新竹市新鮮事Facebook粉絲專頁等平台進行現場轉播，沒辦法來到現場的朋友，也可以透過網路，與我們一起分享活動現場的感恩喜悅氛圍！