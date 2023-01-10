路口紅燈休旅車秒衝進加油站　7秒「假動作」讓他看傻

記者黃翊婷／綜合報導

台灣近期因為被外媒評為「行人地獄」，掀起大眾對於交通亂象的關注。一名網友9日公開一段影片，只見一名休旅車駕駛在目睹前方路口號誌燈轉為紅燈時，竟快速往右側切進加油站，用「假動作」躲過紅燈，接著揚長而去，全程只有7秒鐘，讓其他用路人都看傻了。

▲後方休旅車駕駛看到紅燈馬上切進加油站。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同。）

原PO在臉書「爆料公社」公開一段行車記錄器影片，9日下午4點21分左右行經彰化縣秀水鄉彰水路二段與彰水路二段46巷的路口時，前方的號誌燈已經轉為紅燈，接著，後方一輛休旅車突然快速向右側切進加油站。

▼▲大家以為駕駛是要去加油。

就在大家以為駕駛是要進去加油的時候，休旅車快速穿過加油島中間的車道，又向左切回到路上，揚長而去，全程只花了7秒鐘。原PO將休旅車駕駛的「假動作」影片分享到臉書，並半開玩笑表示，「都市叢林，當個聰明的用路人。」

▼▲實際上駕駛只是想躲紅燈。

文章公開之後掀起網友熱議，吸引超過2000人按讚，大家紛紛留言痛批，「加油站的人應該傻眼了」、「我看了三小」、「垃圾開法」、「老司機無誤」、「變色龍可以擬態是吧」、「這個真的太扯」、「拜託原PO一定要檢舉他，不然改天他就會害死人了」。

還有網友分析，休旅車駕駛的行為不僅可以檢舉闖紅燈，也可以舉發車主牌照上的顏色跟車體是否符合，對方就要再去監理站驗車，「這種就是欠檢舉」。