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社會 社會焦點 保障人權

北投民宅火警她站陽台求救　「妳踩我身體下來」2勇警救援畫面曝

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市北投區日前一處民宅傳出火警，關渡派出所2名警員抵達卻發現1名女子受困2樓，急中生智將人援救至1樓。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

驚險一瞬間！北市北投區知行路日前1處民宅失火，關渡派出所2警員接獲報案立刻赴現場。員警陳翰德在防火巷發現1名女子站在2樓陽台不斷呼救，警員侯辰儒則機靈架鋁梯，一邊安撫情緒外，同時爬上樓梯用身體讓受困女子踩踏坐在其肩膀上，經一番波折順利將人救下，事後女子與家屬不僅感謝2名員警救命之恩，更親手寫信傳達謝意。

關渡派出所警員侯辰儒、陳翰德擔服12時到15時巡邏勤務前往火災現場，消防人員則正在設置水線救火，陳員在後側防火巷發現1名女子站在2樓陽台不斷呼救，機敏侯員毫不猶豫，立刻用防火巷內閒置鋁梯，架梯爬到鄰棟1樓鐵皮遮雨棚，一度因梯長受限仍有半人以上差距，侯員除安撫女子情緒外，同時爬上樓梯以身體讓受困女子踩踏坐到肩膀上，再扛起爬下梯子，順利將人帶到一樓地面。

▼北投警分局關渡派出所警員陳翰德（左）、警員侯辰儒（右）。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 臺北市政府警察局北投分局關渡派出所警員陳翰德(左)、警員侯辰儒(右)。 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據警方提供畫面，侯員站在鋁梯上，以溫柔聲線對女子喊「妳踩我身體慢慢下來」，女子擔心踩空一度卻步，侯員見狀貼心告訴她「我身體給妳踩，整個人坐在我肩膀上」此時才讓女子鼓起勇氣坐在侯員肩膀，順利到1樓地面，整個救援過程也讓現場居民大讚員警英勇機智表現。

▼獲救女子事後也手寫信給2名員警以表達救命之恩。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

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