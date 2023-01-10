週刊踢爆掏空校產、6000師生餓肚子！大葉大學「秀出美食街」駁斥

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

今(10日)週刊報導，大葉大學爆出掏空校產案，該校前副校長、同時也是創辦人葉松根兒子的葉忠興，疑似利用人頭開公司經營學校美食街，還經營不善停業，險些害全校6000名師生沒飯可吃。對此，大葉大學稍早出面駁斥，秘書長侯雪娟、總務長汪漢英異口同聲駁斥，「沒有這樣的事情！」

▲週刊報導大葉大學前副校長涉嫌掏空校產，導致美食街攤商倒閉。校方出面駁斥。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

侯雪娟表示，從來就沒有聽說前副校長掏空一事，美食街攤商也沒有惡意倒閉情況，學校很重視學生生活，而餐飲是相當重要的一環，學校師生飲食都照常，今(10日)是期末考最後一天，美食街店家也都照常營業。對於葉忠興，侯雪娟則說，葉目前只在校擔任教師授課，沒有行政職、也非副校長、更沒有擔任董事。

▲大葉大學秘書長侯雪娟。

▲大葉大學總務長汪漢英。

汪漢英也說，學校美食街餐廳目前營業正常，學生對餐飲都很滿意，並沒有週刊報導的掏空、歇業情況，「可能少子化、家庭因素、或是經營成本考量，有部分攤商暫時歇業，但都會有替補，目前有1、2個空位持續招商。」

汪漢英指出，往年學校尖峰時期有近1萬2000名學生，目前師生約有6000人，美食街還有四分之三、11個攤商營業，可以滿足師生用餐需求，並沒有影響學生權益，「這是不可能的事情」。

大葉大學聲明：

大葉大學表示，學校已收到教育部來函詢問相關事件，學校餐廳美食街並非全無營業，維持正常供餐，學生對於目前的餐飲服務也很滿意。教學設備採購都是依照規定處理，經上網公告、公開招標後，再比價決定，沒有任何問題。公務車為葉忠興擔任副校長時，因公務外出時固定使用一部公務車。

▼記者今實際走訪大葉大學，美食街攤商仍如常營業，自助餐業者正在準備午餐。