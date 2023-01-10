比天后演唱會還難搶　福壽山國民賓館開放訂房狂當機...1分鐘秒殺

記者游瓊華／台中報導

真的比天后張惠妹、蔡依林演唱會門票難搶！福壽山農場國民賓館今（10）日上午8點正式開放訂房，可預訂1到4月的房間熱門時段包括農曆年、228連假及櫻花季期間一開放就被秒殺，不到1分鐘就被搶完，也因搶訂網友太多，系統一度當機。福壽山農場副場長王仁助表示，目前2月1、2及24日都還有機會可訂房，民眾可把握機會，或是4月以後農場紫藤及蘋果花開時，也是不錯的選擇。

▲比天后演唱會難搶，福壽山國民賓館開放訂房塞爆當機1分鐘秒殺完。（圖／福壽山農場提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲福壽山農場的國民賓館位在海拔2200公尺高山上。（圖／福壽山農場提供）



上午8點一到，過多民眾湧入福壽山國民賓館網站，因瀏覽人數過多，伺服器一度擁塞造成畫面暫停；官網部分請廠商先做分流限制流量，降低速度維持可瀏覽狀況。因訂房成功是以刷卡完成為主，涉及金流(銀行)的部分會更塞，8點40分已恢復低速瀏覽。

福壽山農場的國民賓館位在海拔2200公尺高山上，坐擁環景臺灣3000公尺高山36座，共有62間房，農場冬季氣候較冷，賓館全館暖氣、浴室暖風機及 TOTO 免治馬桶等；開幕後全場可供住宿空間達109間，預期可以緩解一房難求的現象。