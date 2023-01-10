「千元假鈔」流入北部！序號都一樣　多縣市爆集體災情

記者黃翊婷／綜合報導

近日有偽鈔集團趁農曆年前商家忙碌之際，利用偽鈔行騙，沒想到彰化、雲林才爆出有攤商受害，一名在桃園經營檳榔攤的業者表示，假鈔已經流傳到北部，序號同樣是「HR484268XD」，請大家留意；還有同樣在桃園做小吃生意的店家示警，不僅千元鈔有假，百元鈔也有假的，「前幾天收到一張」。

▲彰化、雲林陸續傳出有民眾收到千元假鈔。（圖／翻攝自虎尾人（讚）出來臉書）

一名在桃園市八德區和平路經營檳榔攤的業者，日前於臉書「爆料公社」PO文表示收到假鈔，已經去派出所報案，「快要過年了，各店家要小心，注意別收到假鈔／玩具鈔，真的很X！」而從附上的照片中可見，原PO收到的假鈔序號與之前流竄在彰化、雲林的一樣，都是「HR484268XD」。

▼▲桃園也有攤商收到假鈔。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同。）

接著，另一名自稱在桃園市龜山區後街經營小吃店的業者表示，除了千元鈔之外，也要小心百元鈔，他前幾天已經收到一張假的百元鈔。

▲連百元鈔也有假的。

甚至連超商店員也在臉書社團「我愛竹圍」PO文示警，表示店裡也收到序號為「HR484268XD」的假鈔，店家收到鈔票最好多看兩眼，以免「難過年」。

針對假鈔流竄問題，央行表示，新台幣防偽功能良好，截至目前為止，警政單位查獲的偽鈔，仿真度均不高，只要掌握「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單三原則，即可辨識真偽。

▼真偽鈔的分辨方式。（圖／央行提供）