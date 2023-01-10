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將有好事？和尚吃蛋遇「蛋中蛋」多一顆　網驚呼：中大獎了

▲▼和尚打蛋驚見特殊現象。（圖／翻攝自推特／@curry_boz）

▲和尚打蛋驚見蛋中蛋的特殊現象。（圖／翻攝自推特／@curry_boz）

實習記者林郁婷／綜合報導

你看過「蛋中蛋」嗎？日本一名網友日前打了一顆蛋，沒想到出來的除了蛋黃，還有另一顆完整但比較小的蛋，也就是所謂的「蛋中蛋」，他將裡面那顆蛋也打開，蛋黃較小顏色也更淺，他認為此奇景或許代表好運來臨，因此用心地品嘗了這顆蛋中蛋。

根據日媒《grape》報導，這名網友「@curry_boz 」居住在長崎縣大村市，是淨土宗白龍山長安寺的僧侶，日前下廚時打了一顆蛋，結果就看到碗裡不只有蛋黃，還有一顆完整的蛋，蛋殼顏色為更深的棕色，讓他相當驚訝，之後將那顆蛋也打開，蛋黃比第一個更小，顏色是淺淺的黃色。

▲▼和尚打蛋驚見特殊現象。（圖／翻攝自推特／@curry_boz）

▲第二顆蛋黃明顯比較小，顏色也較淺。（圖／翻攝自推特／@curry_boz）

這名僧侶直呼「太幸運了」，並將畫面拍下來後分享到網路上，也讓不少網友羨慕，「今年剛開始就有好事發生」、「第一次看到耶」、「似乎機率是20萬分之1」、「中大獎了」、「不愧是和尚，平常有積陰德」。

有網友貼出「日本卵業協會」的相關解釋，「這有可能是母雞在短時間內，甚至是同時連續排卵，才會造成『蛋中蛋』出現，一般這種雞蛋會被檢驗淘汰，但也有可能照常出貨。」

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