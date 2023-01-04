水煮蛋內竟藏「鑫鑫腸」！她剝開驚見「蛋中蛋」嚇歪：不敢吃

▲女子吃雞蛋時，意外發現「大蛋包小蛋」的詭異現象。（示意圖／取自librestock網站）

圖文／CTWANT

一名女子在家煮水煮蛋吃，沒想到一顆體型比較大的蛋剝開後，竟然發現裡面還包著一顆有蛋殼的蛋，讓她超吃驚。她把這顆蛋中蛋剝開後又發現裡面竟然也有蛋白，但因為長得太怪讓她不敢吃下肚，不過專家也解析這種「蛋中蛋」是安全可以吃下肚的。

▲大蛋裡還藏有一顆像是鑫鑫腸的小蛋。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，大陸遼寧一名女子，日前在家中煮雞蛋，沒想到就發現有一顆比較大的蛋，竟然內含「蛋中蛋」，她吃一半裡面還有一顆長形的蛋殼，她將裡面這顆蛋剝開，當中還有蛋清，「剛開始還以為是裡面送的鑫鑫腸，真是不可思議。」儘管如此，因為這顆雞蛋的長相太過奇特，讓女子感到有些害怕，最終沒有把雞蛋吃下肚。

▲這樣的狀況讓女子不敢繼續吃這顆蛋。（圖／翻攝自微博）

新聞曝光後，網友們都驚呼神奇，紛紛留言「這就是傳說中的『大蛋包小蛋』嗎」、「裡面這個蛋的形狀好好玩」、「這種我們家的雞也下過，沒事可以吃的」、「如果一開始就發現的話，是不是能孵出2隻小雞？」、「大蛋裡的雞還沒出生就知道下蛋了？」

報導指出，專家表示，這樣的蛋中蛋是由於母雞的輸卵管出現「反蠕動收縮」現象，讓第一個蛋反方向移動和第二個結合，通常在母雞受驚才發生，這樣的狀況在野生與人工養殖都有可能發生，不存在基因變異和人工造蛋的說法，蛋白質的含量和普通雞蛋也無異，故不影響正常食用。

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