僧侶健身太突兀？泰國酸民狠批「幫忙打掃會更好」　真實原因曝光

▲泰國北部佛教僧侶使用健身器材做運動。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

佛教僧侶在一般大眾的印象中，應該大部分維持著清瘦的身材。不過在泰國，隨著現代飲食習慣與文化逐漸改變，加上僧侶需要長時間久坐不動，導致僧侶們開始出現「過胖」的問題，泰國北部城市清萊（Chiang Rai）就有一間寺廟邀請教練協助過胖僧侶健身，此舉招致正反兩派不同意見，有人認為僧侶不應該健身。

根據《民族報》（The Nation），其實一天只能吃一餐的泰國曾旅到了中午就無法再進食，而且僧侶不能自行烹煮食物，在早晨出門托缽化緣時靠的是沿路上信徒所宮奉的食物，結束後他們將食物帶回寺廟給廟方人員加熱進食，僧侶不能挑選想吃的食物，過了中午只能喝水果腹。

然而隨著飲食習慣的轉變，現代泰國僧侶多半會喝上含糖飲料，若平時運動量不足，再加上生活型態必須是久坐不動，則會容易出現肥胖問題，泰國境內35萬名僧侶當中高達一半出現肥胖問題，為了降低僧侶們罹患高血壓、糖尿病等慢性疾病的風險，泰國政府決定主動出擊，選擇與學術機構合作推動僧侶健康營養專案。

一位名為派沙爾普拉查農（Phra Paisalprachathon）的住持今年9月1日便在《佛教新聞》（Buddhist News）臉書粉絲專頁上傳多張僧侶使用健身器材運動的相片，並表示他邀請專業人士協助寺廟內的僧侶鍛鍊身體，事後相片引發正反兩派網友論戰，貼文也在最後疑似遭到刪除。

反對僧侶在修行期間健身的網友們表示，「僧侶不應該健身吧......照理來說，僧侶應該要保持內心平靜且感到從容，健身並非僧侶的責任之一」、「若僧侶真的需要減重維持健康，我認為打掃寺廟、協助進行修復寺廟建築等工作會更加合適」。

不過也有網友們認為，僧侶透過健身運動來管理健康，未必是一件壞事。

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