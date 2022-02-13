色色老僧跑摩鐵連結！完事後竟稱「妳被鬼附身」　拿佛經毆打監禁

▲南韓一名64歲佛教僧侶為女性友人「驅魔」，摩鐵愛愛玩後竟拿佛經暴打對方。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名64歲的佛教僧侶A某前年6月在汽車旅館與一名女性摯友進行性行為，沒想到雙方結束性關係後，A某竟表示，「妳被惡鬼附身了」，不僅手持金剛經毆打女方，甚至還將女方強行監禁3個多小時，被法院判處10個月有期徒刑。

根據韓媒《News1》、《京鄉新聞》報導，清州地方法院刑事2單獨庭部長法官李東鎬（이동호）今（13）日針對此案進行審判，事件發生於2020年6月17日，一名來自慶尚北道浦項市的佛教僧侶A某平時與一名50多歲的婦女B某熟識，事發當日雙方在汽車旅館發生性關係。

豈料，雙方在結束「人與人的連結」後，A某竟然表示「妳被惡鬼附身了，我要幫妳驅邪」，直接操起堪稱佛教經典的金剛經往B某身上猛毆；不堪被對方持佛經暴力毆打的B某連忙喊著「放我回家」想要衝出房間，沒想到卻反而慘遭A某強行監禁在房間內長達3個多小時。

調查指出，早在犯案前一天，A某便和B某前往大邱向另一名佛教僧侶領取符咒，A某表示要拿著該張符咒來幫B某驅離附在身上的惡靈，兩人隨後前往慶尚北道浦項市。

A某在法庭上辯稱，他所犯下的行為並未違反所謂的「社會常規」，屬於正當行為。不過對此，法官李東鎬無法接受A某的主張，「假藉要為被害人驅邪才犯下此案，我無法認同其正當性。（被告）濫用被害人的信賴才犯下此案，其犯行相當惡劣。」

法官李東鎬表示，被害婦女B某至今仍未原諒A某的行為，因此判處A某10個月有期徒刑、緩刑3年，同時須從事80個小時的社會服務。

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