春節敬軍！花蓮各界組敬軍團　致贈23個駐軍部隊慰問金

▲花蓮縣長徐榛蔚率領春節敬軍團，赴陸軍花防部復興北營區致贈團體慰問金。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春節將屆，花蓮縣各界為慰勉國軍官兵的辛勞，9日由縣長徐榛蔚率領縣轄各社團、工商企業業界代表，組成春節敬軍團，赴陸軍花防部復興北營區致贈團體慰問金，感謝國軍戍守家園、巡弋領空的卓越貢獻，受慰單位計陸軍花防部、空軍教準部、空軍第5聯隊等23個駐軍部隊。

▲營區弟兄透過砲操演練及射擊模擬訓練，讓敬軍團成員親身體驗國軍平日的精實訓練。

花蓮縣長徐榛蔚表示，軍人存在的價值就是厚植戰力、保家衛國，進而在國家每個需要守護的角落，勇敢挺身捍衛百姓安全；兩岸情勢緊張，且國防武器日新月異，唯有最紮實的訓練，才能夠臨危不亂；感謝所有國軍弟兄在新春期間仍駐守崗位，保衛國家安全。

「軍民協力同心，花蓮與日俱新。」徐縣長指出，感謝花蓮軍人服務站、在地工商企業及社團領袖，響應參與敬軍活動，以實際行動表達對國軍官兵的愛護與支持，鼓舞士氣。營區弟兄也透過戰備部隊砲操演練及射擊模擬訓練，讓敬軍團成員親身體驗國防活動，落實全民國防教育，並瞭解國軍平日的精實訓練。





春節敬軍活動出席人員包含佳姿文教董事長李曲原、傳喜公司董事長徐子芳、花蓮麥當勞董事長楊政道、永御實業公司董事長包念華、海洋鉅片公司董事長韓英傑、炭火燒肉工坊董事長陳志昀、花蓮縣記者協會理事長梁國榮、副理事長洪本翹、中華紙漿股份有限公司副理王震和、亞洲水泥股份有限公司副廠長陳志賢、晶美利洗染總經理潘進忠、花蓮縣進出口公會常務監事林明哲、花蓮市婦女會秘書胡美慧與花蓮縣議會議長秘書劉郭怡庭等一行人。

