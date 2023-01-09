台南市公布第17批酒駕累犯　12人登上酒駕榜

▲台南市公布第17批酒（毒）駕累犯名單，本次公布12名累犯違規人，累計公布118人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市公布第17批酒（毒）駕累犯名單，本次公布12名累犯違規人，累計公布118人，這次公布違規地點分別在新市區1名、中西區2名、歸仁區3名、善化區1名、下營區1名、南區1名、東山區1名、東區1名、官田區1名，交通局依法公布姓名、照片及違法事實等資訊。

台南市交通局表示，酒駕新法已於2022年3月31日上路，依新法規定，酒駕違規除了有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處分外，累犯者還會被公告姓名、照片及違法事實，資料公布於交通局網站「台南市酒駕及拒測累犯者公布專區」(網址 https://traffic.tainan.gov.tw/Service/Roadsafety/DrunkDriving )，由交通事件裁決中心定期上傳名單。

交通事件裁決中心呼籲「喝酒不開車，開車不喝酒」，駕駛人如有需求，可找代駕服務或搭乘大眾運輸，以確保平安返家。酒駕除可能涉及刑法公共危險罪外，違規人並有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處罰，累犯者更會被公告姓名、照片及違法事實，提醒駕駛人於飲酒後切勿開車。