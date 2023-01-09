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台南轎車左轉撞到行人　民眾PO網檢舉...警查證屬實依法舉發

記者林悅／台南報導

有網友PO網檢舉，台南東區榮譽街、崇明路口，1月6日上午11時56分許，發生1部汽車左轉時，涉嫌因不禮讓而撞到行人，台南市第一分局文化派出所所長顏旭志指出，警方已受理民眾檢舉，經查證違規事實屬實，將依違反道路交通管理處罰條例，處新台幣1千2百元以上3千6百元以下罰鍰。

▲有網友PO影像檢舉汽車左轉彎未禮讓走在行人穿越道上的行人而發生碰撞。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲有網友PO影像檢舉，汽車左轉彎未禮讓走在行人穿越道上的行人而發生碰撞。（圖／翻攝社會事新聞影音）

有網友PO網檢舉，台南東區榮譽街、崇明路口，1月6日上午11時56分許，有1部汽車左轉時，涉嫌因不禮讓而撞到走在行人穿越道之男子。

▲有網友PO影像檢舉汽車左轉彎未禮讓走在行人穿越道上的行人而發生碰撞。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲台南市第一分局文化派出所所長顏旭志指出，民眾檢舉違規事實屬實，將依道安條例告發。（圖／記者林悅翻攝）

台南市第一分局文化派出所所長顏旭志指出，從網友所PO影片中，行人走於行人穿越道，汽車欲左轉彎未禮讓行人險發生事故，本案已受理民眾檢舉，經查證違規事實屬實，將依道路交通管理處罰條例，第44條2項:汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不停讓行人先行通過者，處新台幣1千2百元以上3千6百元以下罰鍰。

顏旭志所長呼籲汽機車駕駛人在路口及行經行人穿越線時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，遇有行人穿越路口時，都應該暫停禮讓行人優先通行，共同維護安全用路環境，防制事故發生。

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