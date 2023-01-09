茹素者可吃的溫暖咖哩　嘉義市印度餐廳怕辣也能享用

▲ 嘉義國王的菜印度餐廳 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

擁有獨特香氣的咖哩，不同主廚巧手下添加各式蔬菜、肉品，讓愛吃肉的饕客往往會多吃幾碗白飯及烤餅，吃素的民眾也可以一嘗多元口感。嘉義市林森西路上花磚博物館旁「國王的菜 King’s Flavor 印度餐廳」，酸甜鹹辣各樣口味的咖哩調配，不僅視覺讓饕客可以飽眼福，吃下口更是有滿滿的溫暖。

「國王的菜 」主打絕對道地印度風味料理，主廚Yashpal在內三位印度籍廚師擁有多家高級餐廳烹飪資歷，調理手法多元能米飯及拉餅與咖喱巧妙搭配，饕客不僅可以嘗試各式樣口味，咖哩調製加以不同食材、堅果或是菠菜甚至鮮蝦等，入口前後創造不同風味感受。

老闆娘Martina建議同行的友人大家點不同口味共享，這也是茹素民眾可以嘗試的料理，不加味素單純香料及食材熬煮，而人氣「瑪莎拉雞肉咖哩」運用薑黃、椰奶及獨家香料結合搭配醃製去骨的雞肉，讓熬燉後的口味強烈的咖哩與鮮甜雞肉相結合，滑嫩入口更嘗的到咖哩絕佳美味，的很難想像來自印度的料理可以如此征服人心。

白米店家選用香米、泰國米及印度米，加以茴香拌炒或是水果醬汁下去拌炒，相當特別的吃法。

至於烤餅單純吃軟硬適中，有別於華人文化中的蔥油餅及餡餅來有嚼勁，淋上煉乳或是巧克力甚至起司瑪莎拉，讓單純的烤餅多了豐富層次。