蔡阿嘎點名「4家難吃雞肉飯」吃一口臉綠了！嘉義人怒：小心安全

▲蔡阿嘎找了4家評價低於2.8顆星的火雞肉飯 。（圖／翻攝自蔡阿嘎YT）

記者施怡妏／綜合報導

講到嘉義美食，人們腦中首先浮現的是火雞肉飯，人氣超高的YouTuber蔡阿嘎，日前發出新影片，找了4間比噴水雞肉飯Google評價還要低的火雞肉飯，實際吃吃看到底多難吃。影片曝光後，網友認為這樣的做法不妥，紛紛捏了一把冷汗，「希望嘎哥二伯在這集播出後，走在路上依然平安」。

蔡阿嘎4日在YouTube上傳新影片，「全嘉義最難吃的雞肉飯是哪間？」二伯跟攝影師都不敢回答，蔡阿嘎直接說「就噴水嘛！」接著蔡阿嘎表示，噴水火雞肉飯Google評價2.8顆星，在網路上搜尋了很久，找到4間比噴水評價還要低的火雞肉飯。

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▲蔡阿嘎表示，能夠開這麼久，一定有他的市場在。（圖／翻攝自蔡阿嘎YT）

接著蔡阿嘎實際到這4家店購買火雞肉飯，有一家還沒吃下肚，光是聞味道就難以接受，吃了一口後驚喊「哇嗚」，無法再吃第二口，就連二伯吃了也是緊皺眉頭，「我吃油會很想吐，我現在就有點反胃」。不過，最後蔡阿嘎也表示，這些店能夠開20、30年一定有他的道理，也一定有他的市場，也推薦嘉義在地人親自去吃吃看。

影片曝光後，不少網友都替蔡阿嘎一家人感到擔心，「阿嘎真的越來越敢拍」、「雖然是好看的題材，但是還是希望少拍，阿嘎和二伯都能平安最重要」、「好勇猛，這系列真的可以繼續做下去嗎」、「看完我滿擔心阿嘎在嘉義的家人，或是會不會被人去砸店之類的」、「為了安全性考量，考慮改出景點糾察隊嗎」。

▲網友認為，沒有不好吃，只是每間店的口味不一樣。（圖／翻攝自綠豆嘉義人粉專）

該篇影片也被轉發到「綠豆嘉義人」粉專，在地人留言，「依客人的口味吧，喜歡的客人就吃，不喜歡的客人就去吃你喜歡的就好，幹嘛去擋人財路」、「嘉義的雞肉飯沒有難不難吃的問題，只有合不合個人口味的問題，每家雞肉飯都在自己的崗位上認真辛苦的經營著」、「噴水並不難吃，拿到外地仍可狂勝，只是其他在地競爭者更優秀」、「雞肉飯沒有好不好吃，只是口味每一家都不同而已！」