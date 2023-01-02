天雨路滑自小客偏到對向！小貨車撞上「車頭變形」　父子慘受困

▲嘉義市大雅路小貨車與自小客車車禍 ，小貨車駕駛及父親被夾在駕駛座。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府消防局2日9時31分接獲報案指稱，嘉義市大雅路一段有車禍，當中民眾受困需要救護車協助，第二消防大隊蘭潭分隊救護車及救災器材車前往救援。現場共3名傷者，其中小客車駕駛表示無大礙拒絕送醫，另兩名傷者送往聖馬爾定醫院，車禍肇事原因，後續由轄區警員調查中。

現場傷者表示，自己駕駛小貨車於行駛直線路段中，與前方小客車發生撞擊，小客車受撞擊後滑向右側路旁、小貨車駕駛及副駕駛乘客皆因車頭潰縮遭受夾擊受困，因兩名傷者受困，請求指揮科加派東區91車支援。

救護人員經評估後，計有2名民眾受傷較為嚴重，其中一男性(44歲)駕駛意識清醒，因車門變形扭曲無法開啟，救災人員固定車輛後，使用破壞器材破壞門閂，駕駛脫困後，評估傷者左小腿撕裂傷，救護人員立即給予清洗傷口、包紮止血；另一男性(70歲)副駕駛乘客，意識清醒，但評估左腳遭車頭扭曲夾住無法立即脫困，使用破壞器材撐開車頭扭曲部位，脫困傷者後給予清洗傷口、包紮止血，傷者左小腿及右手肘受傷，皆給予雙方頸圈保護頸椎後送醫。

調查指出，44歲林姓小貨車駕駛開車載70歲父親，卻遭前方自小客車相撞，父子2人受困車頭嚴重變形，被夾擊受困經搶救送醫；警方初步了解，自小客車疑因天雨路滑，偏向對向車道，車尾與自小貨車撞擊。

嘉義市政府消防局呼籲汽、機車駕駛人下雨天行駛車輛務必保持警覺，注意路面積水及路況，如欲轉向應多加注意左右車輛，且應禮讓行人先行；另提醒行人欲穿越路口時，應依號誌指示通行並行走行人穿越道，以防止事故發生，維護自身安全。