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社會 社會焦點 保障人權

揪女業務到「老地方」！人夫喊：哥哥那個你　妻見性感照心碎怒告

▲男帶妹回家偷吃，慘遭女友報復。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲嘉義人夫偷吃小三，還傳了許多鹹濕對話。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義一名人夫偷吃小三，還傳訊表示「下次老地方，哥哥那個你」，並佐以「硬硬、舔舔、濕濕」等對話貼圖，被結縭10年的妻子發現，怒將小三告上法院。嘉義地院審理，認為小三侵害配偶權，應賠償15萬元，全案還可上訴。

正宮指控，去年1月她無意中發現丈夫和小三互傳訊息，裡面有許多曖昧對話和裸露的照片，小三還不准丈夫跟她泡湯，撒嬌表示「去泡我會生氣」，可見小三明知丈夫有老婆，還來破懷她的家庭，讓她身心受創，求償50萬元精神撫慰金。

小三辯稱，她和人夫於2021年偶然相識，在聊天中逐漸產生情愫後，她才知道人夫有家庭，但人夫也說與老婆已分樓居住很久了，本來就相處不睦。她雖和人夫有煽情對話，但也僅只於此，並無發生性行為。

法官檢視人夫和小三的訊息，發現小三傳送多張只穿內衣、擺性感姿勢的照片，人夫也表示「下次老地方，哥哥那個你」，小三問「哥哥那個你是甚麼意思」，人夫直白翻譯說「哥哥我要強姦你」，兩人的對話還加入「硬硬、舔舔、濕濕」的煽情貼圖，互動和情侶無異，還曾一起到台北出遊，雖無法證明兩人曾發生性行為，但從2021年10月19日至去年1月底相約出遊及互傳親密對話、貼圖及性感照片，已侵害配偶權，審酌小三為醫療器材業務員，月薪約4萬元，判小三應賠15萬元，全案還可上訴。

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