她拚4年做人成功「牙齒蛀爛發黑」超崩潰　竟是懷孕1症狀害的

記者吳美依／綜合報導

美國30歲人妻梅莉莎（Marissa Greene）嘗試4年終於懷孕，未料到了後期牙齒健康卻持續惡化，在女兒出生後，更是整排牙齒蛀爛發黑，牙齦也出現問題，根本不敢張開嘴巴。原來，她在懷胎期間飽受孕吐所苦，牙齒因而受到影響，加上為了生產及防疫延誤就醫，才會變得如此嚴重。

《紐約郵報》報導，梅莉莎的牙齒狀況越來越糟，就連刷牙都會痛，生產後牙齦健康更急速走下坡。她一度相當崩潰，直言這是「我人生中最脆弱的時刻」，但只要看到可愛女兒，就完全不後悔經歷這些痛苦，因此在轉念之間振作起來，換上假牙迎接新生活。

▲梅莉莎懷孕後，整排牙齒蛀爛發黑。（圖／翻攝TikTok@greene_33）



梅莉莎把自己的經歷及前後對比分享至TikTok，希望提醒同為人母的網友注意口腔健康，同時鼓勵媽媽們擁抱孕育生命後的身體變化。

許多網友對此表示肯定，大讚梅莉莎是一名美麗堅強的母親，「大多數人不知道，一個人懷上孩子後，身體需要付出多少代價。我們為了生孩子，冒著很多健康問題的風險。」影片也意外釣出不少面臨相同困境的女性，「恭喜！我才剛花了將近4000美元（約新台幣12萬元）找回自己的微笑」、「我哭也是合理的吧，我陷入相同處境，而人們都好刻薄」、「非常為妳高興！我也發生了這件事，生4個孩子已經弄壞了我的牙齒」。

根據公衛醫療知識網站Healthline資訊，「懷孕期牙齦炎」（pregnancy gingivitis）通常發生在孕期第2-8個月，女性懷胎後，由於賀爾蒙變化，更容易受到牙菌斑堆積的影響，蛀牙及牙齒鬆動的風險漸增。不過，刷牙、使用牙線、鹽水漱口、少吃含糖食物，都能協助避免牙齦疾病惡化。