防軍事機密外洩中國！美國禁止雙重國籍者駕駛F-35　以色列軍同意

▲洛克希德馬丁公司的F-35閃電II是第五代隱形多用途戰鬥機，源自美國國防部的聯合攻擊戰鬥機計劃。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

去年有知情人士透露，中國軍方正以高薪招募經驗豐富的西方飛行員，旨在提高從航空母艦駕駛戰機的能力。為此，美國開始加強捍衛資訊安全與自身國防利益，美國國防部與情報機構擔憂F-35閃電II戰鬥機相關技術與安全數據外洩，因此要求以色列空軍，禁止持外國護照的雙重國籍飛行員駕駛該款戰機。

根據《耶路撒冷郵報》，美國國防部為加強控制洛克希德•馬丁所製造的F-35閃電II戰鬥機，正在詳細審核可以在以色列空軍駕駛該架戰機的飛行員，同時禁止持有外國護照的雙重國籍駕駛員開該架戰機，防止相關技術與安全數據外洩，而此一決定無疑是美國更加重視資訊安全、以及保護美國自身利益。

以色列空軍答應了美方的要求。

早在美國決定限制外國籍飛行員駕駛F-35戰鬥機前，從官方文件、法律文件、電子郵件，以及去年調查的知情人士透露，中國被指控以高薪招募來自英國、法國等西方資深飛行員來訓練中國空軍的戰機駕駛員，目的是提高在航空母艦上駕駛戰機的能力。

美國當地法院去年12月公布的起訴書顯示，前美國海軍陸戰隊飛行員、澳籍飛行員達根（Daniel Duggan）被指控違反美國軍控規定，教授中國戰機飛行員如何降落在航空母艦，該名飛行員已經被捕、引渡至美國受審。

《歐亞時報》在報導指出，以色列所接收的F-35-I威武式（Adir）戰機是洛克希德•馬丁公司F-35匿蹤戰機的大幅度改進版本，在設計上為單座單發動機的多用途戰機，能夠同時執行攻擊、蒐集情資等多種能力，其航程為2200公里、最高速度1.6馬赫，目前以色列已從美國採購50架，未來將再採購25架，預計在10年內擁有3個現役戰機中隊。

報導也提到，美國第5代戰機尤其擁有高度機密，F-35系列戰機也是全球最為先進的戰鬥機，一旦涉及與美國有關的衝突爆發，則美軍最有可能部署該系列戰鬥機。此外，以色列一直以來是美國最親密的盟友之一，也是最早透過美國政府「對外軍售」（FMS）程序選擇購入F-35的國家。