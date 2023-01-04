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拒領6000元！　苗博雅嘆：「救弱勢」和「不排富」完全矛盾

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者林敬旻攝）

▲苗博雅表示，自己支持發現金救助弱勢，但「救弱勢」和「不排富」是完全矛盾的概念。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

行政院長蘇貞昌4日定調不排富全民普發6000元現金「還稅於民」。對此，台北市議員苗博雅表示，「這筆錢，我不會領」，她強調，自己支持發現金救助弱勢，但「救弱勢」和「不排富」是完全矛盾的概念。

苗博雅表示，「這筆錢，我不會領」，她認為，這筆錢留在國庫，做更有公益性的運用，會比自己拿去花掉更有意義。她表示，她知道執政團隊做決定有各種難處，「超徵」二個字的意思，解釋不清，社會產生錯誤期待卻無法澄清，尤其來自黨內不由分說的壓力與爭取選票的焦慮，近一個月以來，大家都看得很清楚，也可以理解，但「不排富全民普發現金」並不是對國家的最佳方案，她強調，自己支持發現金救助弱勢，但「救弱勢」和「不排富」是完全矛盾的概念。

苗博雅提到，自己擔任民意代表的期間，她爭取社福、幼托、長照、社會住宅等實實在在造福弱勢的建設，最常聽到拒絕的理由就是「政府沒有這麼多錢」，而「不排富全民普發現金」，會讓有限的資源平均分配給富人與窮人，反而讓真正弱勢能得到的變少。

她舉例，如果有1000萬稅金，政府設立一家新的公立幼兒園，提供鄰近社區一年100個名額，效益比一次性不分貧富發給1000人各一萬元更好；如果有10億稅金，興建250戶社會住宅，嘉惠250個弱勢家庭，會比全民普發40元現金更好；且1400億，相當於台北市一年8成的總預算，可以做三艘國產潛艦原型艦、可以採購5000枚刺針飛彈、可以興建近4萬戶社會住宅。

苗博雅指出，如果真的還有1400億閒錢，她主張成立特別預算，拿來做「成家基礎建設」，投資於學齡前育兒津貼、幼托、長照、社宅，加速落實進度，有感減輕弱勢、年輕人生活壓力，這樣做，改善形象、主導議題、爭取選民認同的效果，遠大於不排富全民發6000元。

苗博雅質疑，民進黨敗選檢討了一個月，結果挽回民心的起手式竟然是與敗選原因毫無關聯的「不排富發現金」？她表示，如果發錢就能贏得多數，當初是如何打敗最會發錢，發到國債增加史上最高的國民黨？她批評，一個明明可以清楚說明的財政名詞，因為欠缺論述，竟蔓延成政治危機，需要普發1400億來交代，這是何其荒謬的狀況！

苗博雅呼籲，立法院的民意代表可以拿出魄力，至少要做到基本的排富，為我們的國家、我們的後代子孫，守住最基本的財政紀律與社會福利原則。

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