王鴻薇複製團體戰勝選　地方人士曝藍營要角2024大選可仿效

記者黃翊婷／綜合報導

台北市第三選區立委補選，國民黨候選人王鴻薇以6萬519票擊敗對手吳怡農。去年九合一大選國民黨大打團體戰拿下空前佳績，地方人士分析，這次立委補選國民黨同樣從高層到縣市長都站出來力挺王鴻薇，後續可以觀察這樣的參選模式，是否能成為藍營要角仿效的模式。

▲王鴻薇（左）獲得全黨支持、輔選，順利贏下立委補選。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

去年九合一大選，國民黨以「北北基桃連線」、「實實在在連線」、「十全十美連線」大打團體戰，最終獲得空前佳績。延續此一策略，台北市立委第三選區補選從一開始提名階段便「全黨勸一人」，包括黨主席朱立倫、前總統馬英九、台北市長蔣萬安、戰鬥藍領導人趙少康，都勸王鴻薇參戰。

王鴻薇應允之後，國民黨全黨總動員輔選，黨中央設立「立委補選快打部隊」、青年團組織青年輔選戰隊，地方執政縣市長包含新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑都接力合體，台北市長蔣萬安也派出具有即戰力的「蔣家軍」全力幫忙，最終再度拿下勝利。

根據《中央社》報導，地方人士分析，這次立委補選國民黨從高層到地方都力挺王鴻薇，也可以視為2024年總統大選的前哨戰，至於這個選舉模式是否會成為藍營要角之後仿效的模式，值得繼續觀察。

文化大學廣告系主任鈕則勳表示，王鴻薇勝選在預期之中，她是國民黨此次九合一勝選功臣，包括踢爆前新竹長林智堅論文抄襲、對嗆名嘴周玉蔻都讓人印象深刻，讓民進黨腳步大亂，政治能量無限拉高，反觀對手吳怡農並沒有相對的情勢，不過，她雖然擁有一定的政治能量，但落跑議員的標籤還是有一定的殺傷力，在觀感上仍不太好。