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社會 社會焦點 保障人權

蘇清泉：不排除對違法投開票所主任提告

▲蘇清泉屏東市競選總部轉型聯合服務處 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲蘇清泉屏東市競選總部轉型聯合服務處 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨前屏東縣長候選人蘇清泉8日在屏東市重啟原競選總部，轉做為聯合服務處，現任多名縣市議員、鄉鎮市里代表群、里港鄉前鄉長候選人藍婉倩等人加入務團隊，提供金融、醫療、法律、家庭與兒童福利各領域諮詢服務及講座。蘇清泉表示，為了讓屏東能變得更好，未來將聯合團隊共同強力監督縣府，對於2024總統及區域立委選舉，蘇清泉做為屏東縣在野領頭羊，將帶領團隊全程參與及輔選絕不缺席。

▲蘇清泉屏東市競選總部轉型聯合服務處 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲蘇清泉屏東市競選總部轉型聯合服務處 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

而針對提出選舉無效、當選無效及司法驗票，屏東地方法院將於16日上午10時開庭審理，蘇清泉強調，這次屏東的投開票爭議已傳至國際，更有美國友人表示若此情形發生在美國「早就重新選舉了」；司法是最後一道防線，目前律師團亦有雙北市律師團加入，寄望地方法院及法官能秉持公平公正審理判決，若最終司法裁定結果仍令人失望，後續不排除將針對出現投開票違法，或行政瑕疵行為的投開票所主任委員提出刑事訴訟。

本周也將與中央黨部協商是否由黨中央聯合共同提告等相關應對措施。

國民黨桃園市議員黃敬平於7日在媒體節目中透露五星級市長怎麼來的？指「有平面媒體會去找他們挑明說，你只要有買廣告，幾乎都是五顆星」；蘇清泉認為，「隨著新竹棒球場被挖出廢電線、磚塊後，五星級縣市是否實至名歸令人懷疑；加上聽聞黃敬平議員公開透露內容，也擔心屏東縣縣民的生活品質是否真如評等那麼的好？是否也因為大量的置入性行銷結果？縣民都很好奇。

因此聯合服務處結合醫療、法律、理財、家庭諮商及社會兒童福利等實質性服務更加重要!蘇清泉及共同團隊會長期持續服務，不停歇地持續服務屏東鄉親。

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