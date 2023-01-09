一張圖看懂北市立委補選輸贏！投票率43％　王鴻薇這區小輸吳怡農

▲台北市第三選區立委補選出爐，王鴻薇以6萬519票贏得選戰。（合成圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／台北報導

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選結果8日晚間出爐，國民黨候選人王鴻薇以6萬519票的得票數，打敗民進黨候選人吳怡農、無黨籍候選人蕭赫麟，贏得了立委席次。而依據中選會統計，此次補選選舉人數為26萬7,965人、投票人數為11萬6,155人，總投票率為43.35％，當選人的任期將到第10屆立委任期屆滿日為止。

依據中選會資料，王鴻薇在此次立委補選當中，總得票數為6萬519票、得票率52.26％，吳怡農總得票數為5萬4,739票，得票率為47.27％，蕭赫麟的得票數則為542票，得票率0.47％。

若以區域作為區分，王鴻薇在中山區的得票數為3萬6,052票，略輸吳怡農的3萬6,896票。而在北松山地區，王鴻薇的得票數則是2萬4,467票，比吳怡農的1萬7,843票高出許多。

依據中選會統計，此次立委缺額補選的選舉人數為26萬7,965人，投票人數則為11萬6,155人，投票率為43.35％。若依照區域來區分，中山區投票人數為7萬3,302人、投票率41.93％，松山區投票人數為4萬2,498人、投票率46.02％。

▼台北市第三選區立委補選結果出爐，王鴻薇贏下選戰。（圖／記者許力方製）



對於贏下立委補選，王鴻薇提到，這場選舉是台北市長的延長賽，所幸有成功接棒，讓蔣萬安市長未來拚博時沒有後顧之憂。

王鴻薇指出，從1126大選、嘉義市長選舉及這次的立委補選，可以看到國民黨採取穩扎穩打的策略，這次的選戰等於是2024前哨站，成功贏得了補選，對2024而言是一劑強心針。

遺憾吞下敗仗以後，吳怡農出面回應，雖然選舉結果不如預期，但不意味著民眾不希望有正面的選舉，也不代表社會大眾期待謾罵、抹黑的政治。

▼王鴻薇在中山區略輸吳怡農，在松山區則是取得巨大優勢。（圖／記者許力方製）



吳怡農提到，這次選舉只是一個開始，未來會繼續努力，讓乾淨選舉變成政治主流。他同時也喊話支持者，明天還有更多的工作要面對，希望大家能夠一起加油、努力，不要氣餒、也不要太傷心。

對於這樣的選舉結果，媒體人黃揚明表示，對於這個結果並不感到意外，且吳怡農選得不算差，幾乎確定擁有2024再與王鴻薇競爭的資格，若是持續深耕基層，誰勝誰負還不好說。

黃揚明同樣提到，民進黨是否能夠擺脫這段時間的黑金、工程出包等負面形象，以及第三勢力是否參戰等因素，都可能成為影響2024大選結果的關鍵。