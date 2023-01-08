何志偉：台灣還需要吳怡農　「反省就是力量」

▲吳怡農晚間發表敗選感言。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區立委補選落幕，代表民進黨參選的吳怡農惜敗國民黨對手王鴻薇。對此，民進黨立委何志偉8日晚間表示，反省就是力量，他要跟吳怡農說，「辛苦了，好好休息一下，台灣絕對很快就有需要你的地方」。

何志偉表示，面對這次的立委補選，他要跟說一聲「辛苦了」，在原本就是艱困的選區，而且又是台北市長蔣萬安的本命區，選情原本就是倍感壓力，在選舉過程中，有些人說他是佛系選舉，但他要說不是這樣，吳怡農是要把最好的正向面展現出來，同時也是代表他為人的謙遜，「辛苦了，好好休息一下，台灣絕對很快就有需要你的地方」。

何志偉說，對於民進黨做得好的地方，他一定是大聲鼓舞，但是如果有做不好的地方，也不會讓國民黨先批評，「我會自己先點破」，因為反省是會有力量的。

何志偉強調，每一次的選舉，選民都會給民進黨不少啟示，從九合一選舉過後，民眾確實有給民進黨很大的教訓，因此，對於事情的檢討來說，絕對不能只是流於形式的而已，是要讓民眾真正有感，才是負責任的政府，舉「發現金」一事來說，自己是第一個提出討論的，去年超徵稅收中的1800億元，扣除預留400億來應付不時之需，其餘1400億元與民眾共享經濟成果，在這樣的情況下，可以說是讓民眾有感，也維持一個國家必須運作的「救命錢」。