　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

何志偉：台灣還需要吳怡農　「反省就是力量」

▲▼吳怡農發表敗選感言。（圖／記者黃國霖攝）

▲吳怡農晚間發表敗選感言。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區立委補選落幕，代表民進黨參選的吳怡農惜敗國民黨對手王鴻薇。對此，民進黨立委何志偉8日晚間表示，反省就是力量，他要跟吳怡農說，「辛苦了，好好休息一下，台灣絕對很快就有需要你的地方」。

何志偉表示，面對這次的立委補選，他要跟說一聲「辛苦了」，在原本就是艱困的選區，而且又是台北市長蔣萬安的本命區，選情原本就是倍感壓力，在選舉過程中，有些人說他是佛系選舉，但他要說不是這樣，吳怡農是要把最好的正向面展現出來，同時也是代表他為人的謙遜，「辛苦了，好好休息一下，台灣絕對很快就有需要你的地方」。

何志偉說，對於民進黨做得好的地方，他一定是大聲鼓舞，但是如果有做不好的地方，也不會讓國民黨先批評，「我會自己先點破」，因為反省是會有力量的。

何志偉強調，每一次的選舉，選民都會給民進黨不少啟示，從九合一選舉過後，民眾確實有給民進黨很大的教訓，因此，對於事情的檢討來說，絕對不能只是流於形式的而已，是要讓民眾真正有感，才是負責任的政府，舉「發現金」一事來說，自己是第一個提出討論的，去年超徵稅收中的1800億元，扣除預留400億來應付不時之需，其餘1400億元與民眾共享經濟成果，在這樣的情況下，可以說是讓民眾有感，也維持一個國家必須運作的「救命錢」。

ET快訊
快訊／喊出「不存在的短暫停」　魔獸：我的失誤
五月天唱一半　突遇討債「還我3880」！阿信傻眼
快訊／教召網站當機了！網頁全亂碼
房客當自己家「全面改造」前後對比太驚人　700萬人看傻
蔡依林竟變「新莊土玫瑰」！　畫面曝光
丟丟妹怒吼「招牌口頭禪」強勢回歸！　最新動態吸5萬人朝聖
快訊／國道一號大貨車翻覆　現場車流回堵
蔡依林23場巡演狂撈6.8億　最後登台嘆：該來的還是來了！
快訊／魔獸下一戰打不打？　親自給答案了
山上徹也「槍殺安倍晉三」拘留半年！　萬人連署求減刑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨敢說2024沒問題的恐怕沒幾個　游盈隆看吳怡農敗選4因素

王世堅嗆林智堅「不懂就閉嘴」！鄉民起底他建商背景：超有說服力

林智堅「親自監工」新竹棒球場畫面曝光！媒體人傻眼：以為在外拍

兵役延長查照案明闖關　立法院下周還有表決大戰

何志偉：台灣還需要吳怡農　「反省就是力量」

陳其邁肯定吳怡農「乾淨選舉」：顯示民進黨負責的態度

立委補選結果出爐！　他稱吳怡農「選得不差」：2024能再戰王鴻薇

「王鴻薇勝選不意外」　學者：綠無法擺脫九合一敗選「骨牌魔咒」

學者范世平：吳怡農不適合選舉　「打得太消極不是雖敗猶榮」

中選會：王鴻薇6萬519票當選　投票率43.35％

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

男搬PS2與友重拾大學回憶　想盡辦法開機！成功秒歡呼

陶晶瑩心疼小甜甜開轟　「其實有很多人是幫兇」

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

靠確診匡列單確認關係　對象填「朋友」她氣炸

舒華首次IG直播：打字快點！　驚見「粉絲男友腿毛」笑瘋XD

小三通復航首日87人進出港　夫妻分離3年興奮躍身擁吻！

劉品言揪謝瓊煖「台東變東京」　她穿夾腳拖嚇歪：我頭皮發麻！

小S「主動密派翠克」不理陳漢典　蔡康永起身拒錄：太辱沒我身分

單親爸教「如何放下」　提3不口訣籲男女清醒

民進黨敢說2024沒問題的恐怕沒幾個　游盈隆看吳怡農敗選4因素

王世堅嗆林智堅「不懂就閉嘴」！鄉民起底他建商背景：超有說服力

林智堅「親自監工」新竹棒球場畫面曝光！媒體人傻眼：以為在外拍

兵役延長查照案明闖關　立法院下周還有表決大戰

何志偉：台灣還需要吳怡農　「反省就是力量」

陳其邁肯定吳怡農「乾淨選舉」：顯示民進黨負責的態度

立委補選結果出爐！　他稱吳怡農「選得不差」：2024能再戰王鴻薇

「王鴻薇勝選不意外」　學者：綠無法擺脫九合一敗選「骨牌魔咒」

學者范世平：吳怡農不適合選舉　「打得太消極不是雖敗猶榮」

中選會：王鴻薇6萬519票當選　投票率43.35％

民進黨敢說2024沒問題的恐怕沒幾個　游盈隆看吳怡農敗選4因素

飼主必學！新北動保處教學CPR　黃金3分鐘救回毛寶貝

喊出「不存在的短暫停」　霍華德：我的失誤

五月天唱一半...突遇討債「還我3880」　阿信傻眼：來抗議還是看演唱會

快訊／教召網站當機了！網頁全亂碼「無法連上這個網站」

王世堅嗆林智堅「不懂就閉嘴」！鄉民起底他建商背景：超有說服力

空軍三重一村自營區職人進駐　首家陶花藝「無物工坊」開張

滅火器首唱除夕夜「歌單藏洋蔥」曝年後赴美計畫

蔣淯安縫21針恐休到過年後　曹薰襄猛砍生涯新高25分

過年爽吃不發胖！營養師教「調整飲食3重點」：年後一周是關鍵

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

政治熱門新聞

擊敗吳怡農！王鴻薇立委補選勝出

吳怡農確定掰了！　她早預言敗選「1原因」

快訊／「這票倉」一開完！　王鴻薇瞬間拉開差距

一次看怎領6000元現金？　擬規劃線上申請、ATM、郵局臨櫃3方案

支持者自主喊「凍蒜」　吳怡農1700發表談話

快訊／尷尬！王鴻薇投票忘記帶身分證　「以為健保卡也能用」

北市立委補選開票中　他看一驚：太膠著了！

快訊／王鴻薇宣布勝選　「讓蔣萬安無後顧之憂」

快訊／王鴻薇6萬519票當選　補選投票率達43.35％

立委補選結果出爐　他稱吳怡農「選得不差」：2024能再戰王鴻薇

王浩宇開嗆賴清德：發言很危險！

台南正副議長賄選案　林士傑收押禁見

直擊／立委補選火熱開票！王鴻薇暫時領先　藍支持者神色凝重

林智堅親自監工畫面曝！媒體人：以為在外拍

更多熱門

相關新聞

肯定吳怡農乾淨選舉　陳其邁：顯示民進黨負責的態度

肯定吳怡農乾淨選舉　陳其邁：顯示民進黨負責的態度

台北市第三選區立委補選結果8日出爐，國民黨候選人王鴻薇以6萬519票勝選，打敗了民進黨候選人吳怡農。對此，民進黨代理黨主席陳其邁表示，吳怡農堅持正面、乾淨的選舉，過程中沒有抹黑，也不會三心二意，而是腳踏實地拉票，顯示出了民進黨負責的態度，黨內也會虛心接受這次的補選結果、記取經驗持續前進。

立委補選結果出爐　他稱吳怡農「選得不差」：2024能再戰王鴻薇

立委補選結果出爐　他稱吳怡農「選得不差」：2024能再戰王鴻薇

「王鴻薇勝選不意外」　學者：綠無法擺脫九合一敗選「骨牌魔咒」

「王鴻薇勝選不意外」　學者：綠無法擺脫九合一敗選「骨牌魔咒」

中選會：王鴻薇6萬519票當選

中選會：王鴻薇6萬519票當選

王鴻薇宣布勝選　他舉3優點讚：高興一晚明天就能開工

王鴻薇宣布勝選　他舉3優點讚：高興一晚明天就能開工

關鍵字：

王鴻薇吳怡農2022九合一大選立委補選

讀者迴響

熱門新聞

為何娶小甜甜？小13歲老公「3傻眼原因」全場尷尬

宋逸民陷爭議「弟弟宋達民鬆口告誡7字」

地勤蹲下撿文件！下秒遭飛機輾死

擊敗吳怡農！王鴻薇立委補選勝出

王世堅被炎上到臉僵！網怒「這1段子」最惡劣

看完不敢吃了！南韓旅遊恐怖真相　一票人嚇呆

貨車撞飛送葬隊伍17死！滿地死者現場慘況曝

陳維齡真演過戲！露雙峰演「皮卡丘」

王世堅《炎上》最神秘嘉賓曝光　韓國瑜說話了

經過就想買的飲料店？鄉民推爆這1家

李連杰79億財產都給她！　61歲利智凍齡正面照曝光

白家綺21歲差很大舊片起底！

謝承均還原「白家綺談小甜甜哭」

新竹棒球場　施工廠商董座回應了

Jessie J驚喜再宣布：我懷孕了！

更多

最夯影音

更多
王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應
男搬PS2與友重拾大學回憶　想盡辦法開機！成功秒歡呼

男搬PS2與友重拾大學回憶　想盡辦法開機！成功秒歡呼

陶晶瑩心疼小甜甜開轟　「其實有很多人是幫兇」

陶晶瑩心疼小甜甜開轟　「其實有很多人是幫兇」

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

靠確診匡列單確認關係　對象填「朋友」她氣炸

靠確診匡列單確認關係　對象填「朋友」她氣炸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面