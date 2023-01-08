立委補選結果出爐！　他稱吳怡農「選得不差」：2024能再戰王鴻薇

記者江采蓁／綜合報導

台北市第三選區立委補選結果出爐，國民黨候選人王鴻薇以6萬0519票勝選，民進黨候選人吳怡農以5萬4739票惜敗。對此結果，媒體人黃揚明表示，王鴻薇勝選不意外，但吳怡農選得不算差，也確定幾乎取得2024再戰王鴻薇的資格，吳怡農若持續扎根服務，誰勝誰負還很難估算。

▲台北市第三選區立委補選結果出爐，國民黨候選人王鴻薇以6萬0519票勝選，對手吳怡農惜敗。（合成照／資料照）

黃揚明指出，王鴻薇勝選不意外，吳怡農則創該區綠營得票率紀錄，吳怡農這次補選得票率為47.27％，王鴻薇為52.26％，吳怡農再次刷新自己在2020年立委選戰中保持的綠營得票率45.40％的紀錄。他表示，這個選舉結果並不令人意外，「可以解讀是基本盤的對決」。

黃揚明提到，綠營稱封關前民調落後1.9％，算是差距不遠，藍營封關期間內部民調王鴻薇約領先5％，算是相當準確，即使補選的投票率難以估算，但以投票動能來估算，前衛福部長陳時中去年九合一選舉在此區拿下5萬9442票，與吳怡農得票數差距不大，而台北市長蔣萬安在此區拿下8萬1107票，他總結，「可見綠營支持者這次投票動能確實較強。」

不過這更重要的是政治效應，黃揚明認為，民進黨在九合一、嘉義市長與這次補選敗選後，面對即將到來的內閣改組時刻，行政院長蘇貞昌是否還能續留？王鴻薇有沒有辦法如願在國會質詢蘇貞昌？以及過一陣子，新北市長侯友宜是否會因此得到挑戰2024被貼「落跑」標籤的解套？都值得繼續關注。

黃揚明最後也表示，吳怡農選得不算差，也確定幾乎取得2024再戰王鴻薇的資格，吳怡農若持續扎根服務，誰勝誰負還很難估算，但他也指出，民進黨能否擺脫這段時間的黑金、公共工程出包等負面陰霾，以及第三勢力是否參戰，都可能會是2024時的勝敗關鍵。