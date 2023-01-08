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民進黨敢說2024沒問題的恐怕沒幾個　游盈隆看吳怡農敗選4因素

▲▼吳怡農發表敗選感言。（圖／記者黃國霖攝）

▲吳怡農發表敗選感言。（圖／記者黃國霖攝）

政治中心／台北報導

8日舉行的北市立委補選，民進黨提名的吳怡農再遭滑鐵盧。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆以「一場令人傷感的立委補選」為題發文指出，國民黨徵召的王鴻薇以近六千票勝出。投票率只有四成二，恐怕創下了台北市的新低紀錄。選民不樂見王鴻薇剛選上市議員立即轉戰立委是一個因素，吳怡農主打正面乾淨選舉卻無法激發選民熱情則是另一個因素。

游盈隆透過臉書指出，這是吳怡農人生第二次選舉挫敗，但如果沒意外的話，吳王兩人很快會在江湖狹路相逢，因為今年就是立委大選年，如果吳怡農有意願，也還有力氣，他將會代表民進黨在同一個選區再戰一次。至於能不能演出王子復仇記，相當程度還是要看大環境，要看政治氣候是不是對民進黨有利，候選人在大環境面前，有時候會顯得非常渺小。。

2023-2024大環境對民進黨立委候選人好嗎？游盈隆表示，問現任民進黨立委就知道了，敢大聲說沒問題的恐怕沒幾個。2024會不會重演2008的戲碼，不分區當選的比區域還多，這是他/她們說不出口的陰影。

同時，游盈隆也直指，吳怡農為什麼輸了這場立委補選？一言以蔽之，就是輸在民進黨選前與選後的表現太糟，讓人民太失望了，直截了當地說有四個因素：一、蔡總統迄未下詔罪己。二、內閣沒有總辭。三、民進黨身為執政黨沒有勇於反省檢討敗選的原因。四、地方官員黑金與貪府傳聞不斷。當這四個因素持續存在時，就是沒有回應社會與人民的期待與要求，選情冷，人心更冷。

「吳怡農是一張白紙，一塊璞玉，有理想有熱情，但孤臣無力可回天，這一場挫敗在一定程度上屬非戰之罪。」游盈隆表示，當吳怡農勇敢地表明「黨必須正視初選機制崩壞和染黑問題」，砲打黨中央時，黨內一片靜默，有誰出來正面回應他？1月7日晚上，補選前夕，賴清德準黨主席與青年座談堅定表示「2024立委一定有初選」，間接回應吳怡農的呼籲，但是否已經太遲，未能在選戰過程中發酵？

在臉書發文最後，游盈隆也說，「當歲月靜好，誰來搶救怡農大兵？」是他一個月前（12/8)的感慨，沒想到竟然一語成讖，黨中央沒有搶救行動，蔡總統這次沒大力輔選，只應景地昨晚在臉書貼文拉票和祝福。連搶救都省了，這又是什麼情形？

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