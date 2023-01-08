蔣萬安稱將重鋪106條路　他舉3點批：路平專案不該淪為政治作秀

▲蔣萬安8日凌晨零時視察中山區松江路路面銑鋪工程，根據規劃，今年度排定106條寬度8公尺以上路段進行路面更新。（圖／記者陳家祥攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市長蔣萬安8日凌晨零時視察中山區松江路路面銑鋪工程，根據工務局新建工程處規劃，今年度排定106條寬度8公尺以上路段進行路面更新。對此，台北市議員趙怡翔指出，從蔣萬安簡單幾句話當中，就能看到蔣萬安執政風格的三個嚴重問題，強調路平專案不能只涉及幾項重要路段，更不應該淪為政治作秀。

趙怡翔表示，蔣萬安稱要實施106條道路的路平專案，但從蔣萬安簡單幾句話當中，就能看到蔣萬安執政風格的嚴重問題。他指出，第一，這項路平專案不禁讓人想起，蔣萬安在選舉被問到上任後的優先工作時，吞吞吐吐答不出來。

他表示，事實上，道路鋪平本來就屬於市府例行工作，經費也是柯文哲市府編列的，「蔣萬安將這項工作拿來特別宣傳，應該代表他也想不到更好的政策方針可推動」。

趙怡翔提到，路平專案針對台北市極少數路段，而且是以車道為主，這項工作卻忽略成千上萬個缺乏人行道、路面不整，甚至高度危險的街道與巷弄；他說，面對國際社會已經將台灣封為「行人地獄」，重創台灣國際形象時，蔣萬安持續以「車本交通」而非「人本交通」思考台北市的道路改善。

趙怡翔指出，第三，對於嚴重的交通課題，「蔣萬安是以最低成本的方式交差了事」，蔣萬安稱「會針對媒體報導的危險路段，以及校園周邊優先改善」，但「辨識危險道路不是媒體的責任，是市府的責任」。他強調，市府應該主動檢討市區危險道路，並提出改善方案，而不是等到媒體報導後才願意處理。

趙怡翔呼籲，台北市政府在進行任何路平專案時，一定要全盤思考該路段的行人設施，以及標線改善及道路工程，這是最基本的工作。他強調，路平專案不能只涉及幾項重要路段，更不應該淪為政治作秀，反而應該全面依客觀標準針對台北市危險的路段及路口來實施。這樣才是負責任的做法，以還給市民一個安全的用路環境。